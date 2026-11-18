„Pačios nuostatos, kurios yra siūlomos, jos pačios savaime yra ydingos ir aš manau, kad jeigu vis tiktai toks referendumas bus rengiamas, jos turėtų būti koreguojamos“, – Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto (TTK) klausymuose kalbėjo T. Birmontienė.
„Lietuvoje yra labai daug problemų. Mes gyvename labai sudėtingoje situacijoje ir toks audrinimas arba sureikšminimas savivaldos rinkimų, nemanau, kad tai yra (teisinga – ELTA)“, – akcentavo ji.
Trečiadienį vykusiuose komiteto klausymuose buvo išklausytos Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktos pastabos.
T. Birmontienė taip pat pristatė Mykolo Romerio universiteto poziciją dėl siūlomo referendumo.
Iniciatyvos autoriai siūlo kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje. Per jį piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
Profesorės teigimu, siūlomas pakeitimas susiaurintų šeimos sampratą ir nebeapimtų dalies šiuo metu šeimomis laikomų visuomenės narių – nesusituokusių porų, jų vaikų, senelių ir anūkų bei kartu gyvenančių brolių ir seserų.
„Šeimos sampratos siūlymas, kuris yra dabar pasiūlytas, tai vis tiek yra akivaizdžiai siauresnis, negu dabar egzistuoja Konstitucijoje. (…) Šis siūlymas keičia konstitucinės santuokos sampratą ir jos reikšmingumą“, – kalbėjo T. Birmontienė.
„Mes dalį visuomenės, kurie šiandien gyvena nesusituokę, bet ir turi vaikų, gal ir neturi vaikų, galbūt jų turės ateityje, mes jiems sakome, kad jie nėra šeima. Manyčiau, kad tai yra toks akibrokštas“, – pabrėžė ji.
T. Birmontienės vertinimu, priėmus siūlomą pakeitimą, santuoka iš esmės taptų būtina sąlyga šeimai pripažinti, nors šiuo metu Konstitucija pripažįsta ir nesusituokusių porų šeiminius santykius.
„Santuokos institutas tiek sureikšminamas, kad jis dabar tampa prielaida šeimai ir iš esmės pareiga“, – pažymėjo ji.
Referendumo surengti pavasarį nepavyks
Kaip skelbta, balandį Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos kartu su savivaldos rinkimais. Seimo TTK tuomet gavo trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, bet šis klausimas užstrigo komiteto posėdyje.
Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į komiteto pirmininką Julių Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku.
Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, bet jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą.
Referendumo dėl šeimos sampratos iniciatoriai trečiadienį pripažino, kad jo nepavyks surengti kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldos rinkimais. Tam, kad Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d., o tam nebėra likę pakankamai plenarinių Seimo posėdžių.
Iniciatyvos autoriai taip pat kaltino komiteto pirmininką sąmoningai vilkinant šio klausimo svarstymą.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga anksčiau sakė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl kitų metų biudžeto projekto didelę įtaką turės tolesnė šio klausimo eiga Seime. Tokią poziciją Eltai išsakė ir daugiau partijos frakcijos parlamente atstovų.
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