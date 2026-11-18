Projektą parengęs Seimo narys konservatorius Jurgis Razma siūlė pagrindiniame šalies įstatyme numatyti, kad Seimo nariui raštiškai sutikus dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo, Seimo pritarimas nebebūtų privalomas.
Už tai, kad toks Konstitucijos pataisos projektas būtų grąžintas tobulinti, trečiadienį Seimo TTK nariai pasisakė bendru sutarimu.
Seimo komitetas pasiūlė tobulinti Konstitucijos pataisą
Iniciatyvos autorius J. Razma Eltai sakė, kad rengs naują Konstitucijos pataisos variantą.
„Tenka susitaikyti su tuo, kad konstitucinės teisės specialistai nemato galimybės Konstitucijos pataisa spręsti dalinio imuniteto atsisakymo supaprastinimą – tai yra atsisakant Seimo balsavimo, ir siūlo tokį sprendimą daryti dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo visa apimtimi. Priimdamas jų poziciją, parengsiu naują Konstitucijos pataisą, kuria siūlysiu sudaryti galimybę parlamentarui be Seimo balsavimo atsisakyti imuniteto visa apimtimi“, – Eltai sakė J. Razma.
Jis žada rinkti šią iniciatyvą paremsiančių Seimo narių parašus.
„Suprantu, kad tokią Konstitucijos pataisą priimti bus sudėtingiau“, – pastebi J. Razma.
TTK grąžinta tobulinti Konstitucijos pataisa numatė, kad Seimo sutikimas patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra privalomas, jeigu jis Statuto nustatyta tvarka dėl konkretaus atvejo raštu išreiškia savo sutikimą būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.
Pasak J. Razmos, priėmus tokią Konstitucijos pataisą būtų išvengta neadekvačių situacijų, kai Seimo narys sutinka būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, tačiau parlamentarai nepriima tokio nutarimo.
Šių metų birželio 16 d. Seimas po pateikimo pritarė jo Konstitucijos pakeitimo iniciatyvai. Projektą po pateikimo palaikė 50 Seimo narių, 11 buvo prieš, 32 susilaikė.
Šiuo metu Konstitucijos 62 straipsnyje nustatyta, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.
ELTA primena, kad Konstitucijos keitimo procedūros yra sudėtingos.
Konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime 2 kartus. Tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka.
Įstatymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už projektą balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių, t. y. 94 parlamentarai.
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