Pastebėjote randus ant paauglio rankų ar kojų? 1 dalyką ragina padaryti nedelsiant

Šįkart TV3 laidos „Sveikatos DNR“ žiūrovams kartu su vaikų ir paauglių psichologe, trijų vaikų mama Irma Ratautiene paruošėme pokalbį apie paauglių savižalą.
Jame buvo analizuojamos paauglių savižalos priežastys, riba tarp savižalos ir noro nusižudyti, ženklai, kurių tėvams nevalia praleisti pro akis bei specialistės siųsta žinutė paaugliui, šiuo metu susiduriančiam su savižalos problema.
Kodėl paaugliai gali pradėti save žaloti?
Randai ant rankų, kojų, paauglio uždarumas, tylumas, nenoras kalbėtis apie emocijas – tai keli ženklai, išduodantys galimą paauglio savižalą.
Vis tik, kodėl šis reiškinys apskritai vyksta? I. Ratautienė pasakojo, kad priežasčių yra ne viena, tačiau dažniausia iš jų – negebėjimas reguliuoti savo emocijų.
„Augant vaikui jis mokosi reguliuoti savo emocijas turėdamas reikšmingą santykį su svarbiais suaugusiais.
Šie dalykai formuojasi nuo pat vaikystės ir kartais kai vaikas patiria daug neigiamų reakcijų į savo emocines išraiškas, stiprų pyktį, nerimą, baimes, kai tos emocijos yra nuvertinamos, kai už jas baudžiama, vaikas išmoksta jomis nesidalinti ir bandyti su tuo susidoroti pats.
Paauglių savižalos atvejais, paaugliai jos imasi, nes nežino, kaip elgtis apėmus labai stiprioms emocijoms, vidinei įtampai. Tokiais atvejais jie imasi tokių veiksmų norėdami jas palengvinti“, – pasakojo pašnekovė.
Taip pat, pasak I. Ratautienės, svarbų vaidmenį čia atlieka paauglio gaunamas palaikymas artimoje aplinkoje.
Specialistė pasakojo, kad nuo to, kiek paauglys jaučiasi esantis ryšyje su tėvais, bendraamžiais dažnai priklauso, ar jis išsakys savo jausmus.
„Taip pat yra dar vienas veiksnys, kuris lemia, ar paauglys kreipsis pagalbos – jo patirtis. Tai, ką paauglys yra patyręs gyvenime, netekti, trauminius išgyvenimus, smurtą, ką jis išgyvena šiuo metu – patyčias ar kitus veiksnius.
Tai individuali patirtis, kuri lemia kreipsis paauglys pagalbos ar imsis žalingų emocijų reguliavimo būdų“, – dalijosi ji.
Ar savižala – tai noras nusižudyti? Kaip kalbėtis su save žalojančiu paaugliu? Kada reikėtų dėl paauglio savižalos kreiptis į sveikatos specialistus? Apie visa tai – laidoje „Sveikatos DNR“.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Apie ką kalbėjome laidoje:
00:00 Laidos ir pašnekovės pristatymas
03:15 Paauglių savižala – kas tai?
06:20 Savižala – ar tai noras nusižudyti?
08:20 Savižalos priežastys
09:40 Socialinių tinklų poveikis savižalos kontekste
12:00 Paauglių uždarumo priežastys
13:40 Paauglio savižalą išduodantys ženklai: emociniai ir fiziniai
16:10 Ar paauglys pats gali susitvarkyti su šia problema?
17:25 Pirmas pokalbis su save žalojančiu paaugliu
19:30 Frazės, kuriomis reikėtų pradėti pokalbį su vaiku
20:30 Ko turėtumėme nesakyti save žalojančiam paaugliui?
22:00 Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
23:20 Psichologės žinutė paaugliui