Vienišių dieną paminėjęs ką tik išsiskyręs Mindaugas Lipnius – atviras: rėžė tiesiai

Socialiniame tinkle „Instagram“ nemažai sekėjų dėmesio sulaukiantis vyras neseniai atsakė į smalsumą žadinančius klausimus: ar po skyrybų tapo lengviau finansiškai ir kaip jis paminėjo Vienišių dieną, kuri buvo lapkričio 11-ąją.
Finansinė situacija po skyrybų
Vienam iš sekėjų pasiteiravus, ar tapus vienišiumi pasidarė lengviau finansiškai, M. Lipnius į situaciją pažvelgė su šypsena ir humoru. Pasidalijęs nuotrauka, kurioje laisvalaikį leidžia su vaikais, vyras atsakė trumpai, bet aiškiai:
„Kol kas nėra lengviau, nes išlaikytinių nesumažėjo“, – rašė trijų vaikų tėtis.
Tą pačią dieną M. Lipnius su sekėjais pasidalijo ir savo Vienišių dienos planais bei nuotaikomis. Atsakydamas į užklausą apie tai, kaip leidžia šią dieną, jis neslėpė pasirinkęs ramų ir jaukų vakarą namuose.
Vienam iš sekėjų pateikus savo atsakymą, kad šią dieną praleis su geru filmu ir gėrimu, M. Lipnius atsakė:
„Taip pat ir aš švenčiu.“
Oficialus taškas santuokoje ir verslo pokyčiai
Primename, kad apie oficialią santuokos pabaigą spalio viduryje pranešė pati S. Šernė. Sutuoktiniai teismo sprendimu oficialiai išskirti spalio 14-ąją, o apie sprendimą sukti skirtingais keliais viešai paskelbta dar praėjusią vasarą.
Po skyrybų pasikeitė ir poros kurti verslai. Bendras prekės ženklas „Simitri“ liko M. Lipniaus rankose, o S. Šernė pristatė naują savo prekių ženklą „Simonella“.
M. Lipnius anksčiau minėjo, jog keisti įmonės pavadinimo „Simitri“ neketino, mat pirkėjai prekės ženklą jau puikiai atpažįsta ir vertina, o įmonė toliau dinamiškai auga bei prisitaiko prie naujų gyvenimo pokyčių.
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