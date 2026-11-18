Tokia jos išvada bus teikiama Seimui.
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriia siūlo atsisakyti parlamentaro Dariaus Razmislevičiaus pasiūlytų pagrindų, kada tėvai prarastų teisę į išlaikymą – jei jie materialiai neišlaikė savo nepilnamečių vaikų, jiems buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, jie apleido vaiką ar juo nesirūpino dėl savo kaltės, įskaitant piktnaudžiavimą alkoholiu, narkotikais.
Ministerija pažymi, kad vien vaiko neišlaikymas ar įsiskolinimas nėra pakankamas pagrindas atimti teisę gauti išlaikymą iš suaugusių vaikų – teismas turėtų įvertinti ir tėvų galimybes bei pastangas. Tuo metu orderis, pasak ministerijos, yra operatyvi prevencinė apsaugos priemonė – jis savaime nepatvirtina, kad tėvas ar motina naudojo smurtą prieš vaiką.
Anot ministerijos, formuluotės „apleido vaiką“, „juo nesirūpino“ yra vertinamo pobūdžio, nepakankamai aiškiai apibrėžiančios pažeidimus.
Ministerija siūlo patikslinti pasiūlytus pagrindus: dėl smurto prieš vaiką panaudojimo – susieti su nusikalstama veika prieš vaiką ir teismo pripažinta kalte, dėl tėvų valdžios apribojimo – jų elgesio pokyčius susieti su teismo sprendimu panaikinti neterminuotą jų valdžios apribojimą ar pakeisti jį laikinu.
Taip pat siūloma atskirti teismo diskrecijos teisę atleisti pilnametį vaiką nuo pareigos išlaikyti nedarbingus tėvus.
Šiuo metu numatyta, kad teismas gali atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jei jie vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Tėvai teisės į išlaikymą neturi, jeigu vaikai buvo nuolat atskirti nuo tėvų dėl pastarųjų kaltės.
D. Razmislevičiaus nuomone, vengti pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus tėvai gali ir nebūdami atskirti nuo vaikų, todėl reikia detalizuoti, kada tėvai neturėtų teisės reikalauti iš savo tėvų išlaikymo jiems sulaukus senatvės.