27-asis Pirmos lygos turas: intriga dėl karūnos ir Fedoro Černycho debiutas

Kinas. „Absoliutus kinas“, „Neįtikėtinas sugrįžimas“ – tokie sirgalių atsiliepimai mirgėjo po lyderių akistatos. Šeštadienį Kretingoje „Minijos“ futbolininkai mintimis jau turbūt spėjo pasimatuoti lygos karūną. Žvaliai antrąjį kėlinį pradėję kretingiškiai 68-ąją min. po Sergejaus Amirziano smūgio pirmavo 2:0. Bet Plungės „Babrungas“ turėjo savo planą. Iš pradžių Eridanas Bagužas 72-ąją min. iššovė tiesiai į „devyniukę“. Netrukus aukštą perdavimą galva uždarė Dmytro Sula. Galiausiai 90-ąją min. Lukas Čepkauskas smeigė taiklią strėlę iš baudos aikštelės prieigų. Pergalės 3:2 dėka „Babrungas“ su 67 taškais pavijo „Miniją“ turnyro lentelėje ir turi tarpusavio mačų pranašumą (pirmajame laimėta 1:0). Tiesa, Kretingos komanda dar turi rungtynes atsargoje – net jei „Babrungas“ laimės visus likusius savo tris mačus, „Minijai“ pakanka tiek pat pergalių ir vienerių lygiųjų.
Lyderių kaktomušą užgniaužę kvapą stebėjo ir Kauno „Be1“ atstovai. Jei Plungės komanda būtų pralaimėjusi, kauniečiai dar būtų išsaugoję teorines viltis pakovoti dėl antrosios vietos ir pereinamųjų rungtynių į „Toplygą“. Taip nenutiko, tiesa, savo darbo dalį „Be1“ atliko nepriekaištingai. 27 ture namuose Kauno ekipa 2:0 nusipurtė ją persekiojusį Klaipėdos „Neptūną“. 17-metis Tomas Gudaitis 9 ir 25 min. pasiekė dublį. 54 taškus sukaupusį „Be1“ nuo bronzos skiria tik vienas laimėjimas per likusius 4 susitikimus.
Pakartojo. Lyderių mūšio rezultatą (3:2) pakartojo kitų dviejų šeštadienio rungtynių dalyviai. Vilniaus „Žalgiris“ B 2:3 nusileido Mažeikių „Atmosferai“. Namuose žaidę vilniečiai pirmąjį kėlinį laimėjo 1:0, bet pramiegojo antrojo kėlinio pradžią ir 50-ąją min. jau atsilikinėjo 1:2. Vakaris Berenta 56-ąją min. išlygino 2:2 ir su 17 įvarčių, drauge su kauniečiu T. Gudaičiu, yra rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas. Vis dėlto paskutinį žodį tarė mažeikiškių gynėjas Mangirdas Stasys, 86-ąją min. pasijungęs į ataką ir netikėtai paleidęs tolimą bombą į apatinį kampą. 19-mečiam žaidėjui tai buvo pirmasis karjeros įvartis vyrų futbole.
Penki įvarčiai sukrito ir „Šiaulių“ B bei „Garliavos“ akistatoje, o tris iš jų įmušė 17-mečiai. Šeimininkai pirmąjį kėlinį baigė lygiosiomis 1:1, bet po pertraukos 17-metis Ignas Giedraitis pelnė dublį vos per 4 min. (58 ir 62 min.) ir nulėmė svečių iš Kauno rajono pergalę 3:2. Šiauliečiai su 18 taškų dar turi vilčių pakilti iš priešpaskutinės 15-osios pozicijos. Tam jiems reikia ne tik laimėti bent du iš trijų likusių mačų, bet ir tikėtis, kad abi aukščiau esančios Kauno regiono komandos – „Hegelmann“ B (14 vieta) ir „Kauno Žalgiris“ B (13 vieta, po 23 taškus) pralaimės triskart iš eilės.
Kapitonas. Savaitgalį „Kauno Žalgirio“ dubleriai 0:2 suklupo prieš Vilniaus rajono „TransINVEST“ jaunimą. Šeimininkų neišgelbėjo iš pagrindinės komandos pasitelktas buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas Fedoras Černychas. 35 metų saugui, praeityje spindėjusiam Lenkijoje, žaidusiam Kipro ir net Indijos čempionatuose, tai buvo pirmosios karjeros rungtynės Pirmoje lygoje. Antrajame kėlinyje Kirilas Levšinas (58 min.) ir Tomas Steponavičius (85 min.) sudėliojo pergalingus akcentus. „TransINVEST“ B vaikinai su 25 taškais pakilo į 12-ąją vietą, bet nuo iškritimo zonos juos skiria tik du taškai.
Kauno rajono „Hegelmann“ B jaunuoliai užkūrė tikrą įvarčių vakarėlį namuose su Tauragės „Tauru“. Iki pertraukos Lukas Jonaitis ir Dominykas Pašilys šeimininkus išvedė į priekį 2:1, tačiau svečių legionieriai bei saugas Nedas Totilas atsakė trimis rezultatyviais kirčiais – 2:4. Kai jau atrodė, jog „Tauras“ išsiveš tris taškus, saugas Rokas Sinkevičius įrodė, kad moka ne tik griauti. Du jo spyriai (81 ir 93 min.) išplėšė lygiąsias 4:4.
Sugrįžėlis. Autsaiderių virtinėje liūdniausia Panevėžio „Ekrano“ situacija. Aukštaitijos sostinės atstovai ir vėl neatrodė beviltiškai, pirmieji įmušė įvartį, bet nusileido Alytaus „Dainavai“ 1:3. Pagrindinius akcentus svečiai iš Dzūkijos sudėliojo po pertraukos, kai ukrainietis Stanislavas Morarenka pelnė 4-ąjį įvartį per 4 turus, o Kasparas Sacevičius įtvirtino „Dainavos“ pranašumą. Norint išsigelbėti „Ekranui“ per likusius tris turus būtina nugalėti visus varžovus, bei tikėtis, kad suklups visos trys artimiausios konkurentės.
Finišo tiesiojoje kur kas ramesnė lygos vidutiniokių – „Jonavos“ ir Vilniaus BFA komandų padėtis. Tarpusavio susitikime jonaviečiai žaibiškai pasiuntė į nokautą 3:0 svečius iš sostinės – Nikas Benevičius pasižymėjo 8 ir 21 min., o 10-ąją min. savo pirmąjį sezono įvartį pelnė iš Kipro „Pafos“ klubo akademijos vasarą į Lietuvą grįžęs Regnaras Krotas.
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