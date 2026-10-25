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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Paris“ neturėjo problemų Prancūzijoje, ASVEL laimėjo sunkiau

2026-10-25 19:14 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-25 19:14
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Paryžiaus „Paris“ (5/0) komanda Prancūzijos lygoje svečiuose 96:75 (18:16, 22:27, 24:23, 32:9) nepasigailėjo Roano „Chorale“ (2/3) klubo.

J.Ayayi pelnė 26 taškus (Euroleague.net)

Paryžiaus „Paris“ (5/0) komanda Prancūzijos lygoje svečiuose 96:75 (18:16, 22:27, 24:23, 32:9) nepasigailėjo Roano „Chorale“ (2/3) klubo.

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Nugalėtojams 26 taškus rinko Joelis Ayayi (7 atk. kam.), 20 – Jeremy Morganas, 13 – Terry Tarpey‘us, 11 – Jaredas Rhodenas.

Pralaimėjusiems Derekas Needhamas pridėjo 17 taškų, Yvannas Mbaya – 11.

Eurolygoje „Paris“ kitą savaitę pirmiausiai susitiks su Dubajaus „Dubai“.

Tuo tarpu Vilerbano ASVEL (5/0) namuose 78:74 (18:24, 25:16, 15:17, 20:17) palaužė Nansi „Sluc“ (1/4).

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ASVEL po 11 taškų pelnė Hugo Bessonas ir Yvesas Ponsas, 10 – Jae Crowderis, 9 – Bothas Tut Gachas.

Nansi ekipai 21 tašką įmetė Carlosas Marshallas, po 10 – Mohammadas Amini, Kevinas Marsillonas, Stephane‘as Gombauldas.

ASVEL kitą savaitę pirmiausiai kovos su Belgrado „Partizan“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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