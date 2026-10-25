„Paris“ neturėjo problemų Prancūzijoje, ASVEL laimėjo sunkiau

Nugalėtojams 26 taškus rinko Joelis Ayayi (7 atk. kam.), 20 – Jeremy Morganas, 13 – Terry Tarpey‘us, 11 – Jaredas Rhodenas.
Pralaimėjusiems Derekas Needhamas pridėjo 17 taškų, Yvannas Mbaya – 11.
Eurolygoje „Paris“ kitą savaitę pirmiausiai susitiks su Dubajaus „Dubai“.
Tuo tarpu Vilerbano ASVEL (5/0) namuose 78:74 (18:24, 25:16, 15:17, 20:17) palaužė Nansi „Sluc“ (1/4).
ASVEL po 11 taškų pelnė Hugo Bessonas ir Yvesas Ponsas, 10 – Jae Crowderis, 9 – Bothas Tut Gachas.
Nansi ekipai 21 tašką įmetė Carlosas Marshallas, po 10 – Mohammadas Amini, Kevinas Marsillonas, Stephane‘as Gombauldas.
ASVEL kitą savaitę pirmiausiai kovos su Belgrado „Partizan“.
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