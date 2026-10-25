Itin rezultatyvus Sargiūnas padėjo „Fenerbahče“ triuškinti varžovus

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išvykoje sutriuškino Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (2/3) – 97:72 (25:16, 24:20, 25:14, 23:22).
„Fenerbahče“ atsiplėšė dar iki ilgosios pertraukos (49:36), o trečiame ketvirtyje savo persvarą pavertė triuškinančia (74:50).
Starto penkete pasirodęs Ignas Sargiūnas buvo itin produktyvus – 23 minutės, 22 taškai (6/6 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 7/9 baudų metimų), 2 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, klaida, 6 išprovokuotos pražangos, 2 paties nuobaudos ir 22 naudingumo balai.
14 taškų prie pergalės pridėjo Talenas Hortonas-Tuckeris (5 atk. kam., 4 rez. perd.), po 10 – Trentas Forrestas (6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Shavonas Shieldsas.
Izmiro klubui 22 taškus pelnė Ishmaelas El-Aminas (4/9 tritaškių, 3 per. kam., 3 klaidos), 13 – buvęs Vilniaus „Ryto“ aukštaūgis Stevenas Enochas (3 blokai), 12 – Yavuzas Gultekinas.
„Fenerbahče“ dvigubą Eurolygos savaitę praleis Ispanijoje, kur aplankys Valensiją ir Madridą.
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