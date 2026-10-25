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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

VDU krepšininkai ketvirtus metus iš eilės tapo pasaulio universitetų 3x3 čempionais

2026-10-25 16:08 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-25 16:08
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Keturi Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujantys krepšininkai pasipuošė pasaulio čempionų aukso medaliais. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) komanda ketvirtą kartą iš eilės triumfavo Tarptautinės universitetų sporto federacijos (FISU) 3×3 krepšinio čempionate.

VDU ekipa vėl triumfavo

Keturi Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujantys krepšininkai pasipuošė pasaulio čempionų aukso medaliais. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) komanda ketvirtą kartą iš eilės triumfavo Tarptautinės universitetų sporto federacijos (FISU) 3×3 krepšinio čempionate.

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Makao (Kinija) vykusiame turnyre Lietuvos universitetui atstovavo keturi NKL žaidėjai: Šilutės „Šilutės-PDS.lt“ gynėjas Rokas Jocys, Šakių „Vyčio-VDU“ krepšininkai Nojus Lebskas ir Jokūbas Rubinas bei Marijampolės „Sūduvos“ atstovas Gabrielius Čelka.

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Lietuviai viso čempionato metu žengė be pralaimėjimų, o finale 19:15 įveikė Latvijos universiteto komandą ir dar kartą apgynė planetos čempionų titulą.

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Grupės etape VDU krepšininkai 22:8 nugalėjo Meksikos universiteto atstovus ir 21:4 sutriuškino Singapūro studentus. Ketvirtfinalyje lietuviai 21:14 pranoko Ispanijos universiteto komandą, o pusfinalyje po atkaklios kovos 15:12 palaužė Australijos atstovus.

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Lemiamoje dvikovoje VDU ketvertas 19:15 įveikė Latvijos universiteto krepšininkus ir ketvirtus metus paeiliui užkopė ant aukščiausio pasaulio universitetų 3×3 krepšinio čempionato pakylos laiptelio.

VDU pergalių serija prasidėjo 2023 metais Dohoje (Kataras). 2024-aisiais lietuviai triumfavo Siamene (Kinija), pernai aukso medalius iškovojo Brazilijoje, o šiemet čempionų titulą apgynė Makao.

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