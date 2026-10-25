VDU krepšininkai ketvirtus metus iš eilės tapo pasaulio universitetų 3x3 čempionais

Makao (Kinija) vykusiame turnyre Lietuvos universitetui atstovavo keturi NKL žaidėjai: Šilutės „Šilutės-PDS.lt“ gynėjas Rokas Jocys, Šakių „Vyčio-VDU“ krepšininkai Nojus Lebskas ir Jokūbas Rubinas bei Marijampolės „Sūduvos“ atstovas Gabrielius Čelka.
Lietuviai viso čempionato metu žengė be pralaimėjimų, o finale 19:15 įveikė Latvijos universiteto komandą ir dar kartą apgynė planetos čempionų titulą.
Grupės etape VDU krepšininkai 22:8 nugalėjo Meksikos universiteto atstovus ir 21:4 sutriuškino Singapūro studentus. Ketvirtfinalyje lietuviai 21:14 pranoko Ispanijos universiteto komandą, o pusfinalyje po atkaklios kovos 15:12 palaužė Australijos atstovus.
Lemiamoje dvikovoje VDU ketvertas 19:15 įveikė Latvijos universiteto krepšininkus ir ketvirtus metus paeiliui užkopė ant aukščiausio pasaulio universitetų 3×3 krepšinio čempionato pakylos laiptelio.
VDU pergalių serija prasidėjo 2023 metais Dohoje (Kataras). 2024-aisiais lietuviai triumfavo Siamene (Kinija), pernai aukso medalius iškovojo Brazilijoje, o šiemet čempionų titulą apgynė Makao.
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