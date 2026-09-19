Lietuvos 3x3 jaunimo rinktinė laimėjo Pasaulio taurę

Lietuvai šiame turnyre atstovavoRokas Jocys, Nojus Vaivada, Paulius Velutis ir Kajus Leliukas.
Finale Lietuvos rinktinė 19:18 palaužė kaimyninės Latvijos bendraamžius.
DRAMA IN THE FINAL! 😱🍿— 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 19, 2026
LITHUANIA 🇱🇹HOLD ON! THEY ARE YOUR #3x3U23 WORLD CUP WINNERS! 🏆🤩 pic.twitter.com/cBrq4dtITJ
Finale mūsų šalies jaunimo komandai P.Velutis įmetė 9 taškus, R.Jocys ir K.Leliukas surinko po 5, N.Vaivada taškais nepasižymėjo.
Prieš tai pusfinalio etape mūsų šalies krepšininkai 22:15 pranoko Serbijos bendraamžius.
Pusfinalyje Lietuvos rinktinei P.Velutis pelnė 11 taškų, R.Jocys pridėjo 5, N.Vaivada – 4, K.Leliukas – 2.
D grupėje R.Jocys 13 taškų benefisu palaužė Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) (21:14), argentiniečiai sutriuškinti 21:12.
Ketvirtfinalyje lietuviai sutiko Naująją Zelandiją, kurią įveikė 21:17.
8 taškus šiame mače pelnė K.Leliukas, 6 – R.Jocys, 5 – N.Vaivada, 2 – P.Velutis.
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