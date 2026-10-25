Griekspooras išgyveno emocijų protrūkį, daužė raketę, bet Briuselyje vis tiek triumfavo

Pirmajame sete geriau sekėsi vokiečiui. Jis išsiveržė į priekį 3:2, o vėliau atsilaikė prieš T. Griekspooro bandymus pakeisti seto eigą. Pralaimėjęs setą olandas nesuvaldė emocijų ir trenkė rakete į korto dangą.
Vis dėlto antrajame sete T. Griekspooras pakeitė žaidimo eigą. Jis laimėjo varžovo padavimų seriją ir išlygino rezultatą, o lemiamame sete vėl pademonstravo pranašumą. Tai buvo jau trečias mačas iš eilės, kuriame olandas atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto.
Olandas per mačą atliko 19 neatremiamų padavimų ir titulą užsitikrino pirmuoju „match pointu“.
Ši pergalė leido T. Griekspoorui bent iš dalies praskaidrinti sudėtingą sezoną. Iki šiol šiemet jam nebuvo pavykę iškovoti nė vieno trofėjaus, o prieš atvykdamas į Briuselį jis buvo pralaimėjęs penkis iš šešių pastarųjų mačų.
T. Griekspooras į lemiamą dvikovą žengė po pergalių prieš trečiąją turnyro raketę Francisco Cerundolo ir antrąją raketę Jirį Lehečką. Tuo metu J.-L. Struffas pusfinalyje netikėtai įveikė pirmąją turnyro raketę Arthurą Filsą.
Paskutinį kartą ATP turnyre T. Griekspooras triumfavo 2025 metais Maljorkoje. Šį sezoną jam ilgai nepavyko rasti stabilumo – nuo gegužės olandas vos kartą buvo laimėjęs du mačus iš eilės.
Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų ir 110,055 tūkst. eurų, o bendrą prizų fondą sudarė 723,435 tūkst. eurų.
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