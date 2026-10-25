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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Griekspooras išgyveno emocijų protrūkį, daužė raketę, bet Briuselyje vis tiek triumfavo

2026-10-25 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 22:02
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Tallonas Griekspooras (ATP-60) iškovojo pirmąjį sezono titulą ATP ture. Sekmadienį Nyderlandų tenisininkas Briuselyje vykusio ATP 250 serijos „European Open“ turnyro finale po trijų setų kovos 4:6, 6:3, 6:4 įveikė vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-58) ir iškovojo ketvirtąjį karjeros titulą.

Tallonas Griekspooras | Scanpix nuotr.

Tallonas Griekspooras (ATP-60) iškovojo pirmąjį sezono titulą ATP ture. Sekmadienį Nyderlandų tenisininkas Briuselyje vykusio ATP 250 serijos „European Open“ turnyro finale po trijų setų kovos 4:6, 6:3, 6:4 įveikė vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-58) ir iškovojo ketvirtąjį karjeros titulą.

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Pirmajame sete geriau sekėsi vokiečiui. Jis išsiveržė į priekį 3:2, o vėliau atsilaikė prieš T. Griekspooro bandymus pakeisti seto eigą. Pralaimėjęs setą olandas nesuvaldė emocijų ir trenkė rakete į korto dangą.

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Vis dėlto antrajame sete T. Griekspooras pakeitė žaidimo eigą. Jis laimėjo varžovo padavimų seriją ir išlygino rezultatą, o lemiamame sete vėl pademonstravo pranašumą. Tai buvo jau trečias mačas iš eilės, kuriame olandas atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto.

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Olandas per mačą atliko 19 neatremiamų padavimų ir titulą užsitikrino pirmuoju „match pointu“.

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Ši pergalė leido T. Griekspoorui bent iš dalies praskaidrinti sudėtingą sezoną. Iki šiol šiemet jam nebuvo pavykę iškovoti nė vieno trofėjaus, o prieš atvykdamas į Briuselį jis buvo pralaimėjęs penkis iš šešių pastarųjų mačų.

T. Griekspooras į lemiamą dvikovą žengė po pergalių prieš trečiąją turnyro raketę Francisco Cerundolo ir antrąją raketę Jirį Lehečką. Tuo metu J.-L. Struffas pusfinalyje netikėtai įveikė pirmąją turnyro raketę Arthurą Filsą.

Paskutinį kartą ATP turnyre T. Griekspooras triumfavo 2025 metais Maljorkoje. Šį sezoną jam ilgai nepavyko rasti stabilumo – nuo gegužės olandas vos kartą buvo laimėjęs du mačus iš eilės.

Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų ir 110,055 tūkst. eurų, o bendrą prizų fondą sudarė 723,435 tūkst. eurų.

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