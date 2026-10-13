Inga Ruginienė išvyks į Briuselį: aptars ekonomikos augimą ir užimtumą

Susitikime su Europos Sąjungos institucijų vadovais, valstybių atstovais, darbdavių organizacijomis ir profesinėmis sąjungomis bus aptariami Europos konkurencingumo stiprinimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir bendrosios rinkos ateities klausimai.
I. Ruginienė moderuos diskusiją apie bendrąją rinką bei pabrėš, kad Europos konkurencingumas negali būti stiprinamas socialinės pažangos sąskaita. Anot ministrės, stipriai ekonomikai būtini kvalifikuoti darbuotojai, sąžiningas darbo užmokestis, saugios darbo sąlygos ir galimybės prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos.
Ministrė taip pat pristatys Lietuvos poziciją, kad socialinis saugumas yra neatsiejama ekonominio atsparumo ir visuomenės stabilumo dalis.
Vizito metu taip pat suplanuoti dvišaliai susitikimai su Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke Lina Galvez (Lina Galves), už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingu Europos Komisijos nariu Glennu Micallefu (Glenu Mikalefu) bei Europos jaunimo forumo atstovais.
Ministrė Briuselyje viešės nuo antradienio iki ketvirtadienio.