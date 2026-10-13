Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Inga Ruginienė išvyks į Briuselį: aptars ekonomikos augimą ir užimtumą

2026-10-13 06:25 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 06:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialinės apsaugos ir darbo ministrėInga Ruginienė šią savaitę Briuselyje dalyvaus Trišaliame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime dėl ekonomikos augimo ir užimtumo, BNS informavo ministerija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrėInga Ruginienė šią savaitę Briuselyje dalyvaus Trišaliame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime dėl ekonomikos augimo ir užimtumo, BNS informavo ministerija.

REKLAMA
1

Susitikime su Europos Sąjungos institucijų vadovais, valstybių atstovais, darbdavių organizacijomis ir profesinėmis sąjungomis bus aptariami Europos konkurencingumo stiprinimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir bendrosios rinkos ateities klausimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Ruginienė moderuos diskusiją apie bendrąją rinką bei pabrėš, kad Europos konkurencingumas negali būti stiprinamas socialinės pažangos sąskaita. Anot ministrės, stipriai ekonomikai būtini kvalifikuoti darbuotojai, sąžiningas darbo užmokestis, saugios darbo sąlygos ir galimybės prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos.

REKLAMA
REKLAMA

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Ruginienė

Ministrė taip pat pristatys Lietuvos poziciją, kad socialinis saugumas yra neatsiejama ekonominio atsparumo ir visuomenės stabilumo dalis.

REKLAMA

Vizito metu taip pat suplanuoti dvišaliai susitikimai su Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke Lina Galvez (Lina Galves), už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingu Europos Komisijos nariu Glennu Micallefu (Glenu Mikalefu) bei Europos jaunimo forumo atstovais.

Ministrė Briuselyje viešės nuo antradienio iki ketvirtadienio.  

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų