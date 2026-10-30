„Pensijos ilgą laiką buvo visiškam dugne“: iš Ruginienės – pažadas senjorams

„Kaip ministerija gavome labai daug kritikos, kad ir toliau dviženkliu skaičiumi didiname pensijas – kad galbūt tai per intensyvu, nes, žiūrint į europinę statistiką, kitos šalys taip nedaro, kitos šalys pasilieka tik ties dviem-trimis procentais“, – žurnalistams Visagine penktadienį sakė ji.
I. Ruginienės teigimu, pensijas didesniais tempais bus siekiama visos šios kadencijos metu.
„Mes esame pasiryžę ir toliau tai daryti ir nepaisant visos kritikos manome, kad mūsų senjorai nepakankamai aukštas pensijas gauna“, – tikino ministrė.
„Kadangi jos (pensijos – ELTA) ilgą laiką buvo visiškame dugne, dabar tikrai tas atspirties taškas yra toks žemas, kad turime intensyvinti (…) labiau augimą negu tai numato įstatymas. Tą darėme 2026 metais, tą darysime 2027 metais ir labai tikiuosi, kad ir 2028 galėsime daryti tą patį“, – pridūrė ji.
Valstybės biudžeto projekte, kurį dabar svarsto Seimas, numatyta, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet augs 10,4 proc. arba 78 eurais – sudarys 825 eurus (šiemet – 747 eurus).
Turint būtinąjį stažą – didės 10,9 proc. arba 88 eurais ir pasieks 895 eurus (šiemet – 807 eurus).
Pensijų indeksavimui kitąmet iš viso numatytas 715,5 mln. eurų finansavimas, joms didinti numatoma skirti dalį „Sodros“ biudžeto perviršio – 70,5 proc. arba 9,4 proc.
Numatoma, kad vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio šalies darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, santykis kitąmet sieks 48,1 proc. – 1,4 proc. punkto daugiau nei šiemet.
Taip pat siūloma papildomai indeksuoti individualiąją socialinio draudimo pensijos dalį. Šiam tikslui iš „Sodros“ biudžeto numatyta skirti 70,5 mln. eurų.