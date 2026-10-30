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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Pensijos ilgą laiką buvo visiškam dugne“: iš Ruginienės – pažadas senjorams

2026-10-30 14:38 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 14:38
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Nepaisant kritikos ir raginimų vadovautis kitų Europos šalių patirtimi, Vyriausybė yra pasiryžusi pensijas didinti dviženkliais tempais, nes ilgą laiką Lietuvoje jos buvo „visiškame dugne“, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (20)

Nepaisant kritikos ir raginimų vadovautis kitų Europos šalių patirtimi, Vyriausybė yra pasiryžusi pensijas didinti dviženkliais tempais, nes ilgą laiką Lietuvoje jos buvo „visiškame dugne“, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

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„Kaip ministerija gavome labai daug kritikos, kad ir toliau dviženkliu skaičiumi didiname pensijas – kad galbūt tai per intensyvu, nes, žiūrint į europinę statistiką, kitos šalys taip nedaro, kitos šalys pasilieka tik ties dviem-trimis procentais“, – žurnalistams Visagine penktadienį sakė ji.

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I. Ruginienės teigimu, pensijas didesniais tempais bus siekiama visos šios kadencijos metu.

„Mes esame pasiryžę ir toliau tai daryti ir nepaisant visos kritikos manome, kad mūsų senjorai nepakankamai aukštas pensijas gauna“, – tikino ministrė.

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„Kadangi jos (pensijos – ELTA) ilgą laiką buvo visiškame dugne, dabar tikrai tas atspirties taškas yra toks žemas, kad turime intensyvinti (…) labiau augimą negu tai numato įstatymas. Tą darėme 2026 metais, tą darysime 2027 metais ir labai tikiuosi, kad ir 2028 galėsime daryti tą patį“, – pridūrė ji.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai, pensijos

Valstybės biudžeto projekte, kurį dabar svarsto Seimas, numatyta, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet augs 10,4 proc. arba 78 eurais – sudarys 825 eurus (šiemet – 747 eurus).

Turint būtinąjį stažą – didės 10,9 proc. arba 88 eurais ir pasieks 895 eurus (šiemet – 807 eurus).

Pensijų indeksavimui kitąmet iš viso numatytas 715,5 mln. eurų finansavimas, joms didinti numatoma skirti dalį „Sodros“ biudžeto perviršio – 70,5 proc. arba 9,4 proc.

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Numatoma, kad vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio šalies darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, santykis kitąmet sieks 48,1 proc. – 1,4 proc. punkto daugiau nei šiemet.

Taip pat siūloma papildomai indeksuoti individualiąją socialinio draudimo pensijos dalį. Šiam tikslui iš „Sodros“ biudžeto numatyta skirti 70,5 mln. eurų.

indeliai.lt

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>Ir kokiai....
>Ir kokiai....
2026-10-30 15:20
Matyt, pamiršai, kad už tavo ir tavo bendraamžių mokslus mokykloje, gal ir pomokyklinius mokslus, už tavo gydymą ligoninėse ir poliklinikose iki tavo darbingo amžiaus , beveik pusę savo algos mokesčiams 40 metų mokėjo ir dabartiniai pensininkai?
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