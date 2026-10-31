Garsūs Lietuvos žmonės parodė, kaip švenčia Helovyną: kostiumai nustulbino ne vieną

Spalio 31-ąją socialinius tinklus užplūdo garsių Lietuvos žmonių įrašai, kuriuose jie parodė, kaip šiemet šventė Helovyną.
Žinomi žmonės švenčia Helovyną
Helovyno šventimo šiemet nepraleido ir dainininkas Radži.
Šeštadienį žinomas dainininkas savo socialinių tinklų paskyroje pademonstravo kelis kadrus, kuriuose užfiksuotas šalia įspūdingų, šiurpių papuošimų.
Fotografijose dainininkas įsiamžino prie Drakulos bei kitų mieste pastebėtų Helovyno akcentų, kuriais nusprendė pasidalyti su savo gerbėjais.
„Linksmo Helovyno“, – geros nuotaikos neslepiančiam įrašui trumpą palinkėjimą pridėjo R. Aleksandrovičius.
Šiemet stiliaus ikona ir nepriekaištingu skoniu garsi Indrė Burlinskaitė visus nustebino pasirinktu Helovyno įvaizdžiu – ji įsikūnijo į Pamelą Anderson.
Penktadienį I. Burlinskaitė socialiniuose tinkluose paviešino trumpą klipą, atskleidžiantį, kaip profesionalų komanda ją pavertė kultine „Gelbėtojų“ serialo žvaigžde. Prie šio įvaizdžio dirbo meistrai: makiažu rūpinosi Artūras Numsėdis, šukuoseną kūrė Anželika Wojc, o virsmą įamžino fotografas Vilgaudas Gailius.
Įspūdingą įvaizdį paruošė ir populiariausia šalies nuomonės formuotoja Karolina Meschino, kurią grimavo Rūta Grigonė.
Linksmai į gerbėjus kreipėsi ir Greta Lebedeva:
„Pokštas ar saldainis? Ar išdrįsi sužinoti? Linksmo Helovyno!“ – rašė moteris.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMAREKLAMA
Visus apstulbino ir Ugnė Siparė su šeima.
„Prieš metus užsisakiau, ir štai, mūsų kostiumai išvydo dienos šviesą. Šiurpiausiam Šiurpnakčiui šiurpiai pasiruošę. P.S. Dipsi, kur tu?“ – rašė žinoma moteris.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.