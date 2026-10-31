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TV3 naujienos > Žmonės

Garsūs Lietuvos žmonės parodė, kaip švenčia Helovyną: kostiumai nustulbino ne vieną

2026-10-31 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 17:55
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Helovynas kasmet tampa vis populiaresne švente ir Lietuvoje – tai metas, kai net rimčiausi leidžia sau trumpam įsikūnyti į mistiškus ar juokingus personažus. Žinomi Lietuvos žmonės šiemet taip pat neatsiliko – jų socialiniai tinklai mirga nuo įspūdingų įvaizdžių ir išradingų vakarėlių. 

Garsūs Lietuvos žmonės parodė, kaip švenčia Helovyną (nuotr. soc. tinklų)

Helovynas kasmet tampa vis populiaresne švente ir Lietuvoje – tai metas, kai net rimčiausi leidžia sau trumpam įsikūnyti į mistiškus ar juokingus personažus. Žinomi Lietuvos žmonės šiemet taip pat neatsiliko – jų socialiniai tinklai mirga nuo įspūdingų įvaizdžių ir išradingų vakarėlių. 

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Spalio 31-ąją socialinius tinklus užplūdo garsių Lietuvos žmonių įrašai, kuriuose jie parodė, kaip šiemet šventė Helovyną.

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Žinomi žmonės švenčia Helovyną

Helovyno šventimo šiemet nepraleido ir dainininkas Radži.

Šeštadienį žinomas dainininkas savo socialinių tinklų paskyroje pademonstravo kelis kadrus, kuriuose užfiksuotas šalia įspūdingų, šiurpių papuošimų.

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Fotografijose dainininkas įsiamžino prie Drakulos bei kitų mieste pastebėtų Helovyno akcentų, kuriais nusprendė pasidalyti su savo gerbėjais.

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„Linksmo Helovyno“, – geros nuotaikos neslepiančiam įrašui trumpą palinkėjimą pridėjo R. Aleksandrovičius.

Šiemet stiliaus ikona ir nepriekaištingu skoniu garsi Indrė Burlinskaitė visus nustebino pasirinktu Helovyno įvaizdžiu – ji įsikūnijo į Pamelą Anderson.

Penktadienį I. Burlinskaitė socialiniuose tinkluose paviešino trumpą klipą, atskleidžiantį, kaip profesionalų komanda ją pavertė kultine „Gelbėtojų“ serialo žvaigžde. Prie šio įvaizdžio dirbo meistrai: makiažu rūpinosi Artūras Numsėdis, šukuoseną kūrė Anželika Wojc, o virsmą įamžino fotografas Vilgaudas Gailius.

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Įspūdingą įvaizdį paruošė ir populiariausia šalies nuomonės formuotoja Karolina Meschino, kurią grimavo Rūta Grigonė.

Linksmai į gerbėjus kreipėsi ir Greta Lebedeva:

„Pokštas ar saldainis? Ar išdrįsi sužinoti? Linksmo Helovyno!“ – rašė moteris.

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A post shared by Greta Lebedeva Kazakevic (@greta.lebedeva_fitness)

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Visus apstulbino ir Ugnė Siparė su šeima. 

„Prieš metus užsisakiau, ir štai, mūsų kostiumai išvydo dienos šviesą. Šiurpiausiam Šiurpnakčiui šiurpiai pasiruošę. P.S. Dipsi, kur tu?“ – rašė žinoma moteris.

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