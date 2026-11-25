Pokalbio metu moteris prisipažino, kad tokią šukuoseną nešioja jau ne vieną dešimtmetį.
Prakalbo apie sulaukiamą dėmesį
„Mano šukuosenai yra daugiau nei 20 metų. Kirpėjos pagalba sugalvojom, todėl kad turi turėti savo stilių. Aš nenoriu būti kaip visi. Aišku, komentarų ir socialiniuose tinkluose sulaukiu, žmonėms labai rūpi, kaip mano plaukai atrodo“, – laidoje kalbėjo ji.
Pasak jos, neretai kolegos bando pačiupinėti šią išskirtinę šukuoseną, nes juos labai domina maža kasytė, esanti pakaušyje.
„Visada bando ir patempti, ir pačiupinėti, ir supinti kasą. Nieko, čia kibinimas“, – juokėsi Seimo narė.
Laidos ištrauką stebėkite straipsnio viršuje.
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.