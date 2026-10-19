Rugsėjį Latvijoje pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos kiekis, palyginti su rugpjūčiu, išaugo 4 proc. iki 384 GWh ir buvo 16 proc. didesnis nei 2025 metų rugsėjį. Kelių tipų elektrinėse elektros gamyba rugsėjį smarkiai padidėjo.
Hidroelektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis išaugo 85 proc. iki 149 GWh. Didžiausias procentinis augimas užfiksuotas gamtinių dujų jėgainėse, kur gamyba padidėjo 169 proc. iki 12 GWh. Biokuru kūrenamų jėgainių pagamintos elektros energijos kiekis išaugo 21 proc. iki 16 GWh.
Tuo metu saulės elektrinių gamyba dėl sezoninių sąlygų smuko 37 proc. iki 140 GWh, tačiau vis tiek buvo 67 proc. didesnė nei prieš metus. Biodujomis kūrenamų elektrinių gamybos apimtys sumenko 1 proc. iki 7 GWh, skelbia AST.
Elektros energijos suvartojimas Latvijoje rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo 2 proc. iki 616 GWh, o palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, buvo 9,1 proc. didesnis. Latvijoje pagaminta elektra sudarė 62,39 proc. viso šalyje suvartoto elektros kiekio – 1,4 procentinio punkto daugiau nei rugpjūtį, pranešė AST.