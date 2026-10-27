Lemtingi rinkimai Izraelyje: Netanyahu kovoja dėl savo politinės ateities

Teisę balsuoti renkant 26-ąjį 120 narių Knesetą turi apie 7,3 mln. rinkėjų.
Tai pirmieji rinkimai po 2023 m. spalio 7 d. išpuolių, po kurių prasidėjo karas Gazos Ruože. Juose dabartiniam premjerui B. Netanyahu iššūkį meta pagrindinis jo varžovas, buvęs kariuomenės Generalinio štabo viršininkas Gadi Eisenkotas.
Praėjus daugiau kaip trejiems metams po „Hamas“ surengtų žudynių, ilgiausiai Izraelio istorijoje ministro pirmininko pareigas einantis B. Netanyahu atsisako prisiimti asmeninę atsakomybę už nesugebėjimą atremti grupuotės „Hamas“ vadovaujamų pajėgų išpuolių.
Jis vadovauja dešiniųjų ir religinių partijų blokui, kurį sudaro jo vadovaujama partija „Likud“, ultraortodoksų partijos ir kraštutinių dešiniųjų politinės jėgos.
G. Eisenkotas siekia nušalinti B. Netanyahu bloką nuo valdžios, suburdamas įvairių politinių pažiūrų koaliciją su savo centristine partija „Yashar“.
Nors pastaruoju metu „Yashar“ apklausose lenkė partiją „Likud“, prognozuojama atkakli kova. Jei nė vienai stovyklai nepavyks užsitikrinti daugumai reikalingo 61 mandato, lemiamą vaidmenį gali atlikti mažesnės partijos. Vienas galimų scenarijų –arabų partijų remiama opozicijos mažumos vyriausybė.
Visoje šalyje įrengta apie 12 tūkst. rinkimų apylinkių, kurių dauguma atidaromos 7 val. ryto (5 val. Grinvičo laiku). Pirmųjų rinkimų rezultatų prognozių tikimasi 22 val., užsidarius rinkimų apylinkėms.
Rinkimuose yra iš viso 37 kandidatų sąrašai, tačiau, kaip prognozuojama, tik maždaug trečdalis jų įveiks 3,25 proc. rinkimų barjerą ir iškovos vietų parlamente.
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