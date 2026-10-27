Bolsonaro partija pripažino Lulos pergalę rinkimuose, tačiau reikalauja paaiškinimų

F. Bolsonaro Liberalų partija (PL) nepalaikė jo reikalavimo anuliuoti visus rinkimų rezultatus. Pirmadienį politikas pakeitė savo strategiją ir nusprendė, užuot juos ginčijęs, imtis teisinių veiksmų dėl L. da Silvos rinkimų kampanijos.
„Pripažįstame Aukščiausiojo rinkimų teismo (TSE) paskelbtus prezidento rinkimų rezultatus, tačiau manome, kad į iškeltus klausimus turi būti tinkamai atsakyta“, – pareiškime nurodė PL lyderis Valdemaras Costa Neto.
Partija sukritikavo, jos vertinimu, abejotinas vyriausybės išlaidas prieš sekmadienio balsavimą ir pareiškė, kad jos sukėlė abejonių dėl rinkimų proceso sąžiningumo. Prieš pat rinkimus L. da Silva paankstino socialines išmokas.
F. Bolsonaro pareiškė prašysiantis rinkimų teismo neleisti L. da Silvai ir kartu su juo kandidatavusiam Geraldo Alckminui pradėti naujos kadencijos dėl įtariamo piktnaudžiavimo finansiniais ištekliais per rinkimų kampaniją.
„Tai, ką jis padarė, buvo precedento neturintis piktnaudžiavimas politine ir ekonomine galia bei visiškas rinkimų kampanijos iškraipymas“, – vaizdo įraše pareiškė F. Bolsonaro. Jis taip pat apkaltino L. da Silvos stovyklą masiškai skleidus melagingą informaciją.
Iškart po to, kai sekmadienį buvo paskelbti rinkimų rezultatai, F. Bolsonaro pareiškė nepripažinsiantis pralaimėjimo ir sieksiantis rezultatus anuliuoti. Oficialiais duomenimis, antrajame ture jis surinko 48,2 proc. balsų, o L. da Silva – 51,8 proc., todėl sausį turėtų pradėti ketvirtąją prezidento kadenciją.
Tos pačios partijos narys, federalinio parlamento deputatas Nikolas Ferreira paragino dešiniųjų šalininkus neprotestuoti prieš rinkimų rezultatus, nepaisant abejonių dėl rinkimų proceso teisėtumo.
„Nedarykite to“, – sakė jis vaizdo įraše. Politikas pridūrė suprantantis pyktį ir pasipiktinimą, tačiau paragino šalininkus išlikti ramius.
N. Ferreira yra įtakingas F. Bolsonaro stovyklos veikėjas, per rinkimų kampaniją dažnai pasirodydavęs kartu su kandidatu.
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