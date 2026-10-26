Serbijoje baigėsi 14 metų trukusi prorusiško Aleksandro Vučičiaus valdžia: „Didžiausias nevykėlis pasaulyje“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tūkstantinės minios vakar vakare plūdo į Serbijos gatves švęsti. Pokšint fejerverkams. Serbija džiaugiasi – baigėsi 14 metų trukusi Aleksandro Vučičiaus valdymo epocha. Vakar vykusius pirmalaikius šalies parlamento rinkimus laimėjo opozicinis nepartinis „Studentų sąrašas“.
„Palengvėjimas, didelis palengvėjimas. Bet mums reikės atkurti demokratiją...“ – minėjo vyras.
„Tai tiesiog neįtikėtina. Po tiek metų tironijos ir diktatūros mes pagaliau laisvi“, – džiaugėsi moteris.
Apie savo pralaimėjimą pirmiausia pranešė pats A. Vučičius.
„Akivaizdu, jog pralaimėjome šiuos rinkimus, laimėjo „Studentų sąrašas“ – sakė A. Vučičius.
Parlamento rinkimus laimėjo „Studentų sąrašas“
Toks pareiškimas nustebino ir dalį serbų. Rugsėjį atsistatydinusio prezidento A. Vučičiaus planas neišdegė – premjeru, kaip planavo, jis netaps, nes Serbijos parlamente – arba serbiškai Skušptinoje – A. Vučičiaus pažangos partija daugumos nebeturės.
„Aš pats laimingiausias žmogus pasaulyje. O jis yra didžiausias nevykėlis pasaulyje“, – kalbėjo vyras.
„Studentų sąrašas“ kol kas viešai nėra atskleidęs, kokie kandidatai į premjerus ir ministrus yra numatyti. Svarbiausias jo tikslas – išardyti korupcines schemas ir atkurti demokratiją bei tapti Europos Sąjungos nare.
Dainomis ir šūksniais A. Vučičius ir bendražygiai bandė slėpti pyktį pralaimėjus.
„Noriu, kad žmonės žinotų, jog tai buvo revoliucija, kurią tiesiogiai palaikė įvairios Europos šalys ir giluminė Amerikos valstybė, kuri yra prieš prezidentą Trumpą“, – pridūrė A. Vučičius.
Tačiau būtent A. Vučičiaus valdžios neveiklumas ir korupcija mobilizavo serbus. Prieš dvejus metus, kai sugriuvo ką tik rekonstruotos Novi Sado stoties betoninis stogas ir po juo žuvo 16 žmonių, šalyje kilo studentų organizuoti masiniai protestai, kurių A. Vučičiui nepavyko numalšinti. Todėl jis nusprendė pagudrauti ir surengti pirmalaikius rinkimus. Studentai nusprendė juose dalyvauti su savo sąrašu, į kurį įtraukė mokslininkus, gydytojus, teisininkus, menininkus ir kitus intelektualus.
Parlamentą rinko 7 iš 10 serbų
„Na, jie nepasidavė lengvai. Jūs net neįsivaizduojate, kiek žmonių buvo sekama, kiek jų buvo įvairiais būdais suimta. Kiek dešimčių tūkstančių žmonių neteko darbų?“ – sakė chemikas, „Studentų sąrašo“ kandidatas Radomiras Saičičius.
Būtent todėl rinkimams pasibaigus žmonės plėšė A. Vučičiaus plakatus nuo pastatų. Kai kurie A. Vučičiaus atvaizdą ir trypė. Šie parlamento rinkimai Serbijoje sutraukė daugiausiai rinkėjų per daugiau nei 30 metų. Savo balso atiduoti atėjo 7 iš 10.
„Esu gana jauna, bet tikrai neprisimenu, kad kada nors būtų buvęs toks rinkėjų aktyvumas“, – pastebėjo moteris.
Prie rinkimų apylinkių driekėsi ilgos eilės, o kai kurie rinkėjai atėjo patys ir nuo ligos patalo – kaip neseniai medikų operuotas vyriškis.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.