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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vytautui Gapšiui – teismo žinia: skundą atmetė

2026-10-26 12:45 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-26 12:45
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Kauno apygardos teismas pirmadienį eilinį kartą atmetė korupcijos byloje nuteisto buvusio Seimo nario Vytauto Gapšio skundą dėl jam netaikyto lygtinio paleidimo.

Vytautas Gapšys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kauno apygardos teismas pirmadienį eilinį kartą atmetė korupcijos byloje nuteisto buvusio Seimo nario Vytauto Gapšio skundą dėl jam netaikyto lygtinio paleidimo.

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Tai BNS patvirtino skundą nagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Giedrius Endriukaitis.

„Galiu pasakyti faktą, kad skundas atmestas“, – nurodė jis.

Kaip rašė BNS, V. Gapšys apeliacinės instancijos teismui skundė Kauno apylinkės teismo sprendimą nepatvirtinti Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti jam lygtinį paleidimą.

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Eksparlamentaras Kauno apygardos teismo praktiką, kai lygtinio paleidimo klausimus nagrinėja trijų teisėjų kolegija, vadino „išskirtine“, keldamas abejonių ja, taip pat teigė sieksiantis, kad lygtinio paleidimo klausimą nagrinėtų kitas apygardos teismas.

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V. Gapšys dėl bylos perdavimo buvo kreipęsis į Lietuvos apeliacinį teismą, bet šis klausimo nenagrinėjo, kol Kauno apygardos teismas neišsprendęs teisėjų nusišalinimo, BNS nurodė Apeliacinio teismo atstovė Venta Valčackienė.

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Be to, V. Gapšio manymu, teismai galbūt nekonstituciškai keturiskart atmetė Lygtinio paleidimo komisijos argumentus dėl žemos jo nusikalstamumo rizikos ir paleidimo anksčiau laiko. Pasak nuteistojo, įstatyme nenustatyti kriterijai, pagal kuriuos teismai galėtų priimti tokį sprendimą.

Nuteistajam iki bausmės termino pabaigos dar likę apie pusantrų metų.

V. Gapšys kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį patvirtino V. Gapšio kaltę, skirdamas jam ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

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Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad, pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12,1 tūkst. eurų nuolaidą Darbo partijos politinei reklamai ir 15 tūkst. eurų paramą įstaigai „Meno ir sporto projektai“.

Laisvės atėmimu „MG grupės“ politinės korupcijos byloje taip pat nuteistas buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis, R. Kurlianskis.

Drauge šioje byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.

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