„Studentų sąrašas“ laimėjo Serbijos parlamento rinkimus: baigėsi 14 metų trukęs Vučičiaus valdymas

Pergalė pirmalaikiuose rinkimuose pasiekta po beveik dvejus metus trukusių antivyriausybinių protestų, kuriuos sukėlė 2024 m. įvykęs incidentas, kai Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvo stogas. Per šią nelaimę žuvo 16 žmonių.
Dėl šio įvykio daugelis kaltina korupciją. Jis sukėlė vienus didžiausių protestų Serbijoje nuo autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus nuvertimo 2000 metais.
„Preliminarūs rezultatai rodo, kad studentai užtikrintai pirmauja beveik visose rinkimų apylinkėse“, – judėjimo rinkimų štabe sakė „Studentų sąrašo“ kandidatas Radomiras Šaičičius.
„Studentai laimėjo, o kartu su jais nugalėjo ir viltis, kad Serbija gali tapti teisingumo, laisvės ir orumo šalimi“, – teigė jis.
Sekmadienį balsuoti atėjo itin daug rinkėjų – užfiksuotas didžiausias aktyvumas per Serbijos parlamento rinkimus per daugiau nei tris dešimtmečius.
A. Vučičius pralaimėjimą pripažino nepraėjus nė dviem valandoms po rinkimų apylinkių uždarymo. Sostinėje kilo audringos šventės – judėjimo šalininkai džiaugėsi vyriausybės, kurią kaltino giliai įsišaknijusia korupcija, pralaimėjimu.
Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės gatves švęsti pergalės. Pro šalį važiuojantys automobiliai signalizavo, minios skandavo šūkius, o dangų nušvietė fejerverkai.
Serbijos rinkimų pareigūnų duomenimis, iki 18 val. (17 val. Grinvičo laiku), likus dviem valandoms iki rinkimų apylinkių uždarymo, jau buvo balsavę beveik 65 proc. iš 6,4 mln. registruotų rinkėjų.
Šis rodiklis viršijo 1993 m. parlamento rinkimų aktyvumą, kai balsavo kiek daugiau nei 61 proc. rinkėjų.
Svajonės išsipildymas
Kreipdamasis į šalininkus A. Vučičius pareiškė, kad, preliminariais duomenimis, studentų judėjimas gali iškovoti 135–140 mandatų ir taip užsitikrinti absoliučią daugumą 250 vietų parlamente.
56 metų politikas, visą savo valdymo laikotarpį palaikęs glaudžius ryšius su Rusija, dėl rinkimų rezultatų apkaltino užsienio valstybes.
„Noriu, kad žmonės žinotų: tai buvo revoliucijos, įvykdytos tiesiogiai remiant įvairioms Europos šalims ir JAV giluminei valstybei, kuri taip pat priešinasi prezidentui Trumpui, įteisinimas“, – sakė jis.
Beveik dvejus metus studentai visoje Balkanų šalyje rengė mitingus ir eitynes, siekdami tiesiogiai pasiekti rinkėjus ir atsverti A. Vučičiaus Serbijos pažangos partijos žiniasklaidos įtaką.
Jų protestai sutraukdavo didžiules minias. Nepriklausomos protestų stebėsenos organizacijos duomenimis, ketvirtadienį Belgrade vykusiame paskutiniame priešrinkiminiame mitinge dalyvavo apie 150 tūkst. žmonių.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras pasveikino „Studentų sąrašą“ su pergale.
„Esame pasirengę remti reformas, susijusias su teisine valstybe, žiniasklaidos laisve, kova su korupcija ir stipriomis demokratinėmis institucijomis, taip pat bendradarbiauti siekiant Serbijos ateities Europos Sąjungoje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė U. von der Leyen.
P. Magyaras sakė kalbėjęsis su „Studentų sąrašo“ lyderiais ir patikinęs juos, kad Vengrija suteiks paramą.
„Džiaugiausi išgirdęs, kiek daug stiprybės jiems suteikė mūsų pergalė balandį per šią sunkią kovą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė P. Magyaras.
A. Vučičius šiuos rinkimus pralaimėjo praėjus keliems mėnesiams po to, kai rinkimus savo šalyje pralaimėjo ir jo artimas sąjungininkas ir dešiniųjų pažiūrų P. Magyaro pirmtakas Viktoras Orbanas.
„Dvejus metus puoselėta svajonė išsipildė“, – netrukus po paskelbtos pergalės sakė „Studentų sąrašo“ kandidatė Mirjana Nikolič.
Politikos naujokai
Dauguma iš 250 „Studentų sąrašo“ kandidatų yra įvairių sričių, įskaitant mokslą ir meną, specialistai, turintys nedaug politinės patirties.
Judėjimo programa apima daug sričių, tačiau jos pagrindinis akcentas – įsipareigojimas kovoti su korupcija.
Judėjimas iš pradžių reikalavo skaidraus Novi Sado tragedijos tyrimo, o vėliau ėmė raginti surengti pirmalaikius rinkimus.
Nors A. Vučičius beveik dvejus metus priešinosi judėjimui, didėjant spaudimui praėjusį mėnesį jis visgi paskelbė pirmalaikius rinkimus, tokį sprendimą grįsdamas „dideliais neramumais šalies politiniame gyvenime“.
Dešiniųjų populistų lyderis atsistatydino iš prezidento pareigų, kad galėtų kandidatuoti į ministro pirmininko postą.
Rinkimus stebėjo vietos ir tarptautiniai stebėtojai, o studentai sutelkė daug savanorių balsavimo procesui prižiūrėti.
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