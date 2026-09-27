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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius

2026-09-27 21:46 / šaltinis: ELTA
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2026-09-27 21:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik dvejus metus trukusių studentų vadovaujamų protestų.

Aleksandaras Vučičius EPA

Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik dvejus metus trukusių studentų vadovaujamų protestų.

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„Atsistatydinu iš prezidento pareigų“, – pareiškė A. Vučičius prezidento rūmuose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. 

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„Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkei“, – pridūrė jis.

Iš dalies autokratiniu laikomas lyderis planuoja spalio 25 d. vyksiančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo Pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir, jei pasiseks, tapti ministru pirmininku.

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Parlamento pirmininkė Ana Brnabić, politinė A. Vučičiaus sąjungininkė, iš pradžių perims laikinosios valstybės vadovės pareigas.

Ekspertai mano, kad 56 metų politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigiasi kitais metais ir po dviejų kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą. A. Vučičius patiria didelį spaudimą dėl protestų judėjimo.

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