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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijos prezidento rinkimus pralaimėjusiam Bolsonaro nurodyta atiduoti pasus

2026-10-27 06:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 06:54
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Brazilijos prezidento rinkimus pralaimėjusiam Flavio Bolsonaro jau kitą dieną po to, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai, nurodyta atiduoti savo pasus ir uždrausta išvykti iš šalies dėl atliekamo pinigų plovimo tyrimo.

Flavio Bolsonaro EPA

Brazilijos prezidento rinkimus pralaimėjusiam Flavio Bolsonaro jau kitą dieną po to, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai, nurodyta atiduoti savo pasus ir uždrausta išvykti iš šalies dėl atliekamo pinigų plovimo tyrimo.

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Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre'as de Moraesas nurodė panaikinti F. Bolsonaro pasų, įskaitant diplomatinį pasą, galiojimą ir įpareigojo jį per 24 valandas atiduoti dokumentus, pirmadienį pranešė naujienų portalas G1, remdamasis teismo sprendimu.

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F. Bolsonaro taip pat uždrausta susisiekti su advokatu Willeriu Tomazu, kurio atžvilgiu taip pat atliekamas tyrimas.

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Byla susijusi su įtariamu pinigų plovimu, kuriame galėjo dalyvauti įmonės ir internetinių sporto lažybų organizatoriai. Federalinė policija aptiko įrodymų, leidžiančių įtarti F. Bolsonaro ryšį su vienai iš advokato įmonių priklausančia banko sąskaita. F. Bolsonaro bet kokius tokius ryšius neigia.

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Šis 45 metų senatorius sakė, kad federalinė policija pirmadienį pasus atiduoti pareikalavo po to, kai jis aplankė savo tėvą, buvusį prezidentą Jairą Bolsonaro, kuriam šiuo metu taikomas namų areštas.

F. Bolsonaro šį sprendimą susiejo su Jungtinėse Valstijose gyvenančio savo brolio Eduardo pareiškimais. Prieš rinkimus Eduardo buvo sakęs, kad pralaimėjimo atveju palaikytų Flavio sprendimą išvykti iš Brazilijos.

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„Niekada nesvarsčiau galimybės išvykti iš šalies. Atiduosiu savo pasus ir kovosiu su šia absurdiška situacija, nes tai akivaizdus mėginimas mane įbauginti“, – vaizdo įraše sakė F. Bolsonaro.

Atskiras tyrimas dėl filmo finansavimo

F. Bolsonaro atžvilgiu taip pat atliekamas atskiras tyrimas dėl galimos korupcijos ir pinigų plovimo, susijusio su filmo apie jo tėvą „Dark Horse“ finansavimu. Jis neigia padaręs kokių nors pažeidimų.

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Dešiniųjų pažiūrų senatorius sekmadienį antrajame prezidento rinkimų ture pralaimėjo dabartiniam kairiųjų pažiūrų prezidentui Luizui Inacio Lula da Silvai. Rinkimų teismo duomenimis, L. da Silva, surinkęs apie 51,8 proc. balsų, užsitikrino teisę prezidento poste likti ketvirtai kadencijai, o F. Bolsonaro gavo 48,2 proc. balsų.

F. Bolsonaro vaizdo įraše pareiškė ketinantis dėl įtariamo piktnaudžiavimo valstybės ištekliais ir politine galia per rinkimų kampaniją L. da Silvos pergalę ginčyti teisme. Anksčiau jis ragino anuliuoti visus rinkimų rezultatus.

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