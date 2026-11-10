Izraelio pajėgos Vakarų Krante nušovė 14-metį palestinietį

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Moutazas Eyadas Daghlasas žuvo vėlai pirmadienį Burkos gyvenvietėje, į šiaurės vakarus nuo Nabluso.
Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija pranešė, kad jos medikai suteikė pagalbą dviem šautines žaizdas patyrusiems žmonėms ir nugabeno juos į ligoninę. Tačiau, pasak organizacijos, Izraelio pajėgos neleido medikams pasiekti trečio sužeistojo ir sulaikė tris savanorius paramedikus.
Naujienų agentūros AFP paprašyta pakomentuoti incidentą, Izraelio kariuomenė antradienį pareiškė, kad jos pajėgos veikė siekdamos užkirsti kelią akmenų mėtymui ir teroristiniams išpuoliams šioje vietovėje.
„Kariai pastebėjo kelis teroristus, ketinusius mėtyti akmenis į kelią, kuriuo važiuoja Izraelio transporto priemonės. Tai įvyko vietovėje, kurioje pastaruoju metu į Izraelio transporto priemones buvo svaidomi akmenys. Siekdami pašalinti grėsmę, kariai atidengė ugnį jų kryptimi“, – pareiškė kariuomenė.
Izraelio pajėgos Vakarų Krante, kurį Izraelis kontroliuoja nuo 1967 m., nuolat naudoja kovinius šaudmenis prieš akmenis mėtančius palestiniečius, įskaitant nepilnamečius.
Izraelio žmogaus teisių organizacijos „B'Tselem“ duomenimis, nuo 2023 m. spalio 7 d., kai Gazos Ruože veikianti grupuotė „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį, iki šių metų birželio pabaigos Izraelio pajėgos Vakarų Krante nužudė mažiausiai 241 vaiką ir paauglį.
Pastarosiomis savaitėmis smurto mastas išaugo, ypač artėjant spalio 27 d. Izraelyje vykusiems rinkimams, prieš kuriuos ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė pelnyti radikalių pažiūrų Vakarų Kranto naujakurių palankumą.
Spalio 23 d. palestiniečių užpuolikai prie kontrolės posto netoli Hebrono nušovė du Izraelio karius, o vėliau patys buvo nukauti Izraelio pajėgų. Po šio incidento Izraelio kariuomenė surengė didelio masto operaciją šiame dažnų neramumų krečiamame mieste.
AFP skaičiavimais, pagrįstais Palestinos savivaldos duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio kariai arba naujakuriai Vakarų Krante nužudė mažiausiai 1 116 palestiniečių – tiek civilių gyventojų, tiek kovotojų.
Oficialiais Izraelio duomenimis, per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius arba palestiniečių ir Izraelio pajėgų susirėmimus žuvo mažiausiai 51 izraelietis.
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