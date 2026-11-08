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TV3 naujienos > Užsienis

Netanyahu valdžiai iškilo grėsmė: Izraelyje naują vyriausybę formuos jo varžovas

2026-11-08 09:09 / šaltinis: BNS
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2026-11-08 09:09
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Izraelio prezidentas šeštadienį paskelbė, kad po praėjusią savaitę vykusių rinkimų paves Gadi Eisenkotui suformuoti naują vyriausybę.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (9)

Izraelio prezidentas šeštadienį paskelbė, kad po praėjusią savaitę vykusių rinkimų paves Gadi Eisenkotui suformuoti naują vyriausybę.

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Benjamino Netanyahu varžovai tai vertina kaip pirmą žingsnį siekiant nušalinti ilgiausiai šaliai vadovaujantį ministrą pirmininką.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose

G. Eisenkoto, buvusio kariuomenės vado ir politikos naujoko, bandžiusio patraukti pasaulietiškus ir liberalius izraeliečius, vadovaujamas opozicijos blokas atvėrė duris anksčiau mažai tikėtinam aljansui su ultraortodoksais žydais, galinčiam suteikti pakankamai balsų koalicijai suformuoti.

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Prezidentas Isaacas Herzogas pareiškė, kad po visą savaitę vykusių konsultacijų su visomis partijomis suteiks G. Eisenkotui pirmąją galimybę suformuoti vyriausybę po spalio 27-osios rinkimų, per kuriuos nė viena pusė neužsitikrino daugumos B. Netanyahu griežtosios dešinės valdymo smarkiai suskaldytoje ir trejų metų karo išvargintoje šalyje.

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Oficialus paskyrimas

Oficialus paskyrimas įvyks sekmadienį per oficialią ceremoniją prezidento rezidencijoje Jeruzalėje, nurodė I. Herzogo biuras.

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Vėliau pažadėjęs „padaryti viską“, kad būtų suformuota nauja vyriausybė, G. Eisenkotas sulaukė 67 įstatymų leidėjams atstovaujančių partijų rekomendacijų, o B. Netanyahu blokas – 46.

Tačiau tarp rekomendacijų G. Eisenkotui buvo ir Izraelio arabų mažumos nariai, kurių iškovotų vietų skaičius rinkimuose šovė į viršų dėl pykčio B. Netanyahu, ir į dešinę linkusios opozicijos dalys, nepritariančios kliautis arabų balsais.

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