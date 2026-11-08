Nukautas paskutinis Shani Louk žudikas: pasaulį sukrėtusios istorijos atomazga

2026 m. spalio 20 d. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad sudavė aviacijos smūgį Džabalijoje, Gazos Ruože, ir nukovė „Hamas“ teroristą, vardu Tameras Mohammadas Ibrahimas al-Zabaqas. Kaip teigiama, būtent jis pagrobė Shani Louk per masines žudynes 2023 m. spalio 7 d., praneša „Jerusalem Post“.
Vėliau al-Zabaqas organizavo išpuolius prieš Izraelio karius ir bandė atkurti „Hamas“ teroristinę infrastruktūrą Gazos Ruože, pareiškė Izraelio kariuomenė.
al-Zabaqas buvo paskutinis iš 5 asmenų, užfiksuotų vaizdo įraše su išniekintu Sh. Louk kūnu, su kuriais vienaip ar kitaip susitvarkė Izraelio pajėgos. Smogikai Baselis Chelehas, Attiya Daouras ir Mustafa Shaheenas buvo likviduoti, atitinkamai, 2023, 2025 ir 2023 metais. Mustafa Ala Khatibas buvo sulaikytas, skelbiama „Ynet news“.
Pasaulį sujaudinę kadrai iš Izraelio
2023 m. spalį paplito vaizdo įrašai, kuriuose buvo matyti, kaip „Hamas“ teroristai pikapo kėbule Gazos Ruožo gatvėmis vežė iš dalies apnuogintą Shani Louk kūną. Šie kadrai sukėlė rimtą susirūpinimą dėl jos būklės. Teismo medicinos ekspertai patvirtino jos mirtį po to, kai surado ir identifikavo jos kaukolės fragmentą. 2024 m. gegužę Izraelio kariai operacijos Gazos Ruože metu rado merginos palaikus ir nugabeno juos į Izraelį palaidoti.
„Ji buvo labai džiaugsmingas vaikas ir nuo mažens turėjo savo supratimą apie gyvenimą, – „Bild“ cituojama jos motina Ricarda Louk. – Ji buvo atvira pasauliui, pati siuvo sau drabužius ir anksti pareiškė, kad nori tapti menininke, o mokykla jos nedomina. Ji buvo labai draugiška, miela bei linksma ir iškart patraukdavo į save dėmesį.“
Po Shani nužudymo jai parašė ir paramą išreiškė daugybė žmonių, pasakoja Ricarda Louk, tarp jų ir tie, kurie nepažinojo jos dukros. Jėgų jai šiuo metu suteikia pirmiausia jos šeima: vyras ir kiti trys vaikai.
„Reikia būti stipriai ir dėl jų, reikia būti pavyzdžiu ir rodyti jiems, kad ateityje yra ir kitų, teigiamų dalykų“, – sako moteris.
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