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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Iranas iškėlė septynias sąlygas Vašingtonui: štai ko pareikalavo

2026-10-04 13:40 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 13:40
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Iranas Hormuzo sąsiaurio atvėrimą sieja su septynių išankstinių sąlygų Jungtinėms Valstijoms įvykdymu, sekmadienį pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas.

Hormuzo sąsiauris (nuotr. https://x.com/CENTCOM) (nuotr. Twitter)
GALERIJA (10)

Iranas Hormuzo sąsiaurio atvėrimą sieja su septynių išankstinių sąlygų Jungtinėms Valstijoms įvykdymu, sekmadienį pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas.

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Valstybinės naujienų agentūros IRNA teigimu, M. B. Ghalibafas pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak jo, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė.

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FOTOGALERIJA. Hormuzo sąsiauris

Tarptautinei prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol, remiantis 2026 m. birželio laikinuoju susitarimu, bus įvykdytos septynios sąlygos, sakė M. B. Ghalibafas.

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Teheranas nurodė perdavęs reikalavimų sąrašą JAV administracijai per tarpininkaujantį Katarą.

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Irano reikalavimų sąrašas

Pranešama, kad Teheranas Vašingtono reikalauja nutraukti Irano uostų ir laivų jūrinę blokadą, panaikinti naftos eksporto draudimą, atblokuoti įšaldytus Irano aktyvus, panaikinti visas šaliai taikomas sankcijas ir nutraukti visus karinius veiksmus prieš Iraną bei jo sąjungininkus regione, įskaitant Libano grupuotę „Hezbollah“.

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Tikimybė, kad JAV administracija iš anksto įvykdys visus šiuos maksimalius reikalavimus, vertinama kaip itin maža.

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi anksčiau pasiūlė septynių dienų veiksmų planą, pagal kurį JAV įvykdytų visas išankstines sąlygas, o Teheranas po septynių dienų vėl atvertų sąsiaurį ir pradėtų derybas dėl visapusiško susitarimo.

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