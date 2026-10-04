Irano užsienio reikalų ministras: konfliktui su JAV karinio sprendimo nėra

Taip jis kalbėjo deryboms dėl karo užbaigimo, panašu, atsidūrus aklavietėje.
Pareiškė, kad nėra karinio sprendimo
Intensyvaus bombardavimo kampanija nepadėjo užbaigti karo, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, o Vašingtonas pastarosiomis savaitėmis sumažino karines operacijas ir pirmenybę teikia ekonominiam spaudimui.
„Jei mūsų priešai vėl pasirinks karinės konfrontacijos kelią, mūsų atsakas bus stipresnis nei anksčiau ir ginsimės dar didesne jėga, – užsienio šalių ambasadorių susitikime sakė A. Araghchi. – Nėra jokio karinio sprendimo, taip pat jokio sprendimo, pagrįsto naujomis sankcijomis.“
Jis pridūrė, kad konfliktą užbaigti gali „tik teisingumu ir sąžiningumu pagrįstos derybos“.
Birželį abi pusės sutarė dėl susitarimo memorandumo, kuriuo siekta sukurti nuolatinio sprendimo pagrindą, tačiau susitarimas žlugo, daugiausia dėl nesutarimų dėl Hormuzo sąsiaurio.
Iranas nuo karo pradžios siekė kontroliuoti šį gyvybiškai svarbų laivybos kelią ir atakavo laivus, bandžiusius juo plaukti be jo leidimo.
Irano ir JAV pareigūnai praėjusią savaitę Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose surengė netiesiogines derybas, o Teheranas teigė pateikęs septynias sąlygas sąsiauriui vėl atverti.
Tačiau Donaldas Trumpas šį pasiūlymą atmetė, palikdamas duris atviras tiek tolesnėms deryboms, tiek atnaujintoms karinėms operacijoms.
JAV nesmūgiavo Iranui nuo rugsėjo 1-osios.
JAV žiniasklaidos priemonė „Axios“ pranešė, kad aukšto rango D. Trumpo kabineto nariai penktadienį susitiko aptarti karo Irane bei konflikto Jemene, kur Teherano remiami husiai kovoja su vyriausybės pajėgomis ir atakuoja Saudo Arabiją.
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