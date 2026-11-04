NYT: JAV pareigūnai įtaria, kad Izraelis jiems meluoja

Kaip išsiaiškino leidinys, įspėjimas iš Tel Avivo sukėlė nerimą daliai JAV pareigūnų, o kiti į jį reagavo labai skeptiškai.
Kai kurie JAV valdžios atstovai mano, kad perduota informacija yra Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybės vykdomos spaudimo kampanijos dalis. Jos tikslas – įtikinti JAV prezidento Donaldo Trumpo administraciją atnaujinti didelio masto karines operacijas prieš Iraną.
Tuo tarpu kiti pareigūnai įsitikinę, kad šių pranešimų negalima ignoruoti. Jie primena neseniai paskelbtus įspėjimus apie Irano pasirengimą atakoms prieš JAV interesus.
Dalis žvalgybos duomenų Izraelis taip pat perdavė Persijos įlankos šalių atstovams. Tačiau kai kurie iš jų suabejojo, ar Teheranas iš tiesų rengia planus panaudoti cheminį ginklą. Jų nuomone, Izraelis bando paskatinti JAV ir sąjungininkus grįžti prie aktyvesnės karo veiksmų fazės.
Svarbu suprasti, kad kaltinimai Iranui dėl cheminių ginklų turėjimo ar ketinimų juos sukurti iš JAV pusės skamba jau kelis dešimtmečius. Dar 2003 m. Teheranas pripažino, kad 1980-ųjų Irano ir Irako karo metu plėtojo atitinkamą karinį potencialą, tačiau patikino, kad vėliau jo atsisakė.
Tuo tarpu pastaraisiais metais kasmetinėse viešose JAV žvalgybos ataskaitose buvo nurodyta, kad Iranas, tikėtina, siekia tęsti tyrimus ir plėtrą cheminių ginklų srityje.
Pats Teheranas neigia turintis tokių ginklų. Anksčiau Irano valdžia tokius kaltinimus vadino psichologine operacija, kurią tariamai vykdo Izraelis ir asmeniškai Benjaminas Netanyahu.
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