Trumpas skelbia apie pažangą, žiniasklaida – apie sprogimus: kas dedasi Artimuosiuose Rytuose?

Teheranas tuo metu informavo apie intensyvias diskusijas ir pasiūlė griežtomis sąlygomis vėl atverti Hormuzo sąsiaurį.
Šie nauji diplomatiniai signalai pasirodė prieš antradienį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus, kuriuose D. Trumpo Respublikonų partija siekia išlaikyti Kongreso kontrolę, susidurdama su rinkėjų nepasitenkinimu dėl konflikto ir jo sukelto kuro kainų šuolio.
Susitarimas su Teheranu „gali įvykti“, savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Iranas nori susitarimo kuo greičiau“, – tvirtino jis.
Tačiau praėjus kelioms valandoms Vašingtono diplomatines pastangas aptemdė pranešimas apie tai, kad JAV atakavo Iraną.
Kaip nurodė „The Wall Street Journal“ (WSJ), tai buvo naujausias iš virtinės ribotų smūgių, kuriuos JAV pastarosiomis savaitėmis slapta sudavė Islamo Respublikai.
Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie penkis greitai vienas po kito nugriaudėjusius sprogimus Kešmo saloje Hormuzo sąsiauryje.
JAV centrinė vadavietė neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti situaciją.
Pirmadienį, atsiradus vilčiai dėl galimos aštuonis mėnesius trunkančio konflikto pabaigos, naftos kainos buvo nukritusios daugiau nei septyniais procentais.
WSJ pranešimas pasirodė prieš pat atsidarant rinkimų apylinkėms per kadencijos vidurio rinkimus, kuriuose demokratai tikisi užsitikrinti bent dalinę Kongreso kontrolę ir pirmą kartą per dvejus metus apriboti D. Trumpo veiksmus.
Sąsiaurio atvėrimas
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pirmadienį pareiškė, kad netiesioginės derybos su Vašingtonu vyksta per tarpininkus.
„Atsižvelgiant į dabartinės situacijos jautrumą ir rimtumą, konsultacijos bei svarstymai vyksta labai intensyviai“, – valstybinei žiniasklaidai sakė A. Araghchi.
„Kataras ir Pakistanas šiose derybose atlieka labai aktyvų tarpininkų vaidmenį“, – teigė jis.
Viceprezidentas J. D. Vance'as teigė, kad tiek jis, tiek D. Trumpas optimistiškai vertina galimybes pasiekti susitarimą.
„Mes tikrai padarėme tam tikrą pažangą. Pažiūrėsime, ar pavyks pasiekti daugiau“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. D. Vance'as.
Kinija taip pat ragino grįžti prie diplomatijos, o Irano saugumo vadovas konfliktą aptarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Kiek anksčiau naujienų portalas „Axios“ pranešė, kad J. D. Vance'as nusiuntė laišką Irano nacionalinio saugumo vadovui Mohsenui Rezaei (Mohsenui Rezajui) dėl galimų naujų derybų. Tai buvo aukščiausio lygio kontaktas per kelis pastaruosius mėnesius.
Irano pirmasis viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas pareiškė, kad iš Vašingtono gautos žinutės yra „mūsų pergalės pripažinimas“.
Aukšto rango Irano pareigūnas nurodė, kad Teheranas yra pasirengęs per dvi dienas atverti Hormuzo sąsiaurį, kuris yra energijos išteklių turtingo Persijos įlankos regiono eksporto koridorius, jei tik Vašingtonas sutiks su reikalavimų sąrašu.
Rugsėjį Iranas pasiūlė septynių dienų planą dėl sąsiaurio atvėrimo. Tarp reikalavimų buvo karo nutraukimas visuose frontuose, įšaldyto Irano turto atlaisvinimas, sankcijų naftai panaikinimas ir Irano uostų kontrblokados nutraukimas.
„Galimybė įgyvendinti šį planą per dvi dienas yra dar vienas Irano geranoriško požiūrio įrodymas“, – spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilas Baqaei.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pirmadienį Pekine karą aptarė ir su Omano sultonu Haithamu bin Tariqu (Haitamu bin Tariku) – tai buvo pirmasis šios Persijos įlankos valstybės vadovo vizitas Kinijoje nuo diplomatinių santykių užmezgimo.
„Abi pusės paragino ginčus spręsti politinėmis bei diplomatinėmis priemonėmis, ragindamos JAV ir Iraną eiti taikos keliu, pasiekti paliaubas (ir) visiškai užkirsti kelią karui“, – teigiama Omano pranešime.
„Jokių kompromisų“
Pirmadienį Kinija Pekine taip pat surengė susitikimus su Irano ir Saudo Arabijos pareigūnais.
Remiantis Kinijos pranešimu, užsienio reikalų ministras Wang Yi Irano aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretoriaus pavaduotojui Ali Bagheri sakė, kad Pekinas remia Teheraną „ginant savo suverenumą ir saugumą“.
A. Bagheri Wang Yi pareiškė, kad „Teherano pozicija dėl savo nacionalinio saugumo, suvereniteto ir teritorinio vientisumo gynimo nesikeičia ir kad Iranas šiuo klausimu nedarys jokių kompromisų“, pranešė valstybinė televizija.
Sekmadienį paskelbtame interviu kanalui „Al Jazeera“ A. Araghchi pabrėžė, jog Vašingtonas privalo priimti naują Irano ir Omano suderintą maršrutą tranzitui per sąsiaurį.
Jis pridūrė, kad Vašingtonas taip pat privalo panaikinti neseniai įvestas sankcijas ir sumažinti amerikiečių karių skaičių regione.
D. Trumpas tęsė grasinimus Teheranui, sekmadienį pareikšdamas, kad JAV neapibrėžtu laiku gali tekti suduoti Iranui „smūgį kūju“.
Šeštadienį JAV vadovas pareiškė, kad jam vis dar reikia „pasirūpinti“ vienu ar dviem taikiniais, įskaitant Pikakso kalną centrinėje Irano dalyje, įtariamą branduolinį objektą, nors Teheranas neigia, kad tai branduolinė bazė.
E. Baqaei įspėjo, kad į bet kokį agresijos aktą prieš Iraną „bus atsakyta galingu, neatidėliotinu ir visapusišku atsaku“.
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