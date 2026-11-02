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Trumpas prieš rinkimus kalbą sakys prie problemų kamuojamo Linkolno memorialo

2026-11-02 20:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-02 20:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Donaldas Trumpas savo kalbai, kurią sakys pirmadienį ir ja sieks sutelkti respublikonus prieš prognozuojamą demokratų pergalių bangą vidurio kadencijos rinkimuose, pasirinko Vašingtono Linkolno memorialo Atspindžių baseiną– simbolinį objektą, kurio nesėkmingai atlikti remonto darbai tapo 80-mečio prezidento chaotiškos kadencijos simboliu.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)

Donaldas Trumpas savo kalbai, kurią sakys pirmadienį ir ja sieks sutelkti respublikonus prieš prognozuojamą demokratų pergalių bangą vidurio kadencijos rinkimuose, pasirinko Vašingtono Linkolno memorialo Atspindžių baseiną– simbolinį objektą, kurio nesėkmingai atlikti remonto darbai tapo 80-mečio prezidento chaotiškos kadencijos simboliu.

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Apklausos rodo, kad antradienį vyksiančiuose rinkimuose demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę ir gali pasiekti daugumą Senate – toks pokytis prezidentui uždėtų griežtus politinius apribojimus.

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Baltųjų rūmų pareigūnas agentūrai AFP sakė, kad prezidento kalboje bus pabrėžti „šios administracijos pasiekimai, padėję padaryti šalį saugesnę ir turtingesnę“, o „respublikonų sveiko proto „America First“ (liet. „Amerika pirmiausia“ – ELTA) darbotvarkė“ gretinama su „demokratų radikalia „America Last“ (liet. „Amerika paskui“ – ELTA) darbotvarke“.

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Linkolno memorialas yra JAV sostinės istorinė vieta. 1963 m. Martinas Liuteris Kingas nuo jo laiptų, nuo kurių atsiveria vaizdas į tvenkinį, pasakė savo kalbą „Aš turiu svajonę“.

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D. Trumpas sekmadienį sakė, kad šią vietą pasirinko „tiesiog norėdamas parodyti, kokia ji graži“. Tačiau po maždaug 15 mln. dolerių kainavusios renovacijos baseino danga lupasi, o vanduo žalias nuo dumblių. D. Trumpas kaltino vandalizmą, tačiau federaliniai prokurorai atkreipė dėmesį į nekokybiškus darbus.

D. Trumpo valdymo laikotarpiu buvo vykdoma plataus masto Vašingtono pertvarkymo kampanija, kuri apėmė dalies Baltųjų rūmų nugriovimą ir grasinimus nugriauti svarbiausią miesto meno centrą.

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Vidurio kadencijos rinkimuose D. Trumpas prognozuoja savo partijos pergalę, tačiau tinklalaidei „The New York Post's Pod Force One“ duotame interviu, paskelbtame pirmadienį, jis pripažino ir kitą galimybę.

„Manau, kad mums puikiai seksis, bet jei nelaimėsime, aš viską vetuosiu“, – sakė jis.

„Vetuosiu, vetuosiu. O tada jie persigalvos ir mes tikriausiai sudarysime susitarimų.“

Laimėję daugumą vien tik Atstovų Rūmuose, demokratai įgytų balsavimo teisę sprendžiant dėl federalinio biudžeto ir perimtų kontrolę komitetuose, galinčiuose tirti įtariamą korupciją D. Trumpo kadencijos metu, Epsteino bylą ir kitus sensacingus klausimus.

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Demokratų kontroliuojamas Senatas taip pat galėtų blokuoti D. Trumpo skiriamus teisėjus, įskaitant Aukščiausiojo Teismo teisėjus, kurie yra skiriami visam gyvenimui.

„Plėšimas, prievartavimas ir grobimas“

Sausį D. Trumpas įspėjo respublikonų įstatymų leidėjus, kad pralaimėjimas vidurio kadencijos rinkimuose lemtų jo apkaltą.

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Respublikonams visiškai praradus kontrolę, jis taptų vadinamaja „šluba antimi“, o jo prezidentavimą temdytų didelė infliacija šalyje ir karas su Iranu.

Tuo metu demokratai rengia paskutinius mitingus svarbiausiose valstijose, įskaitant Teksase su Jamesu Talarico ir Kanzase su Adamu Hamiltonu – dviem populiariais kandidatais į Senatą, siekiančiais didelių netikėtumų, – Kanzasas beveik šimtmetį nėra išrinkęs senatoriaus demokrato.

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Tačiau praėjus dešimtmečiui nuo Trumpo eros pradžios, demokratai vis dar atsargiai vertina prognozes dėl pergalės.

Demokratų senatorius Raphaelis Warnockas CNN teigė, kad nuotaika yra „sukelianti pykinimą dėl pernelyg didelio optimizmo“.

Respublikonai vykdė „išdegintos žemės“ kampaniją, vaizduodami demokratus kaip komunistus ir vadindami Abdulą El-Sayedą, musulmonų kilmės demokratų kandidatą į Senatą Mičigane, teroristu.

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Sekmadienį kreipdamasis į minias susirinkusiųjų Ajovoje, D. Trumpas teigė, kad demokratai yra „kraštutiniai pavojingi radikalai“, kurie „pavogs jūsų turtą“ ir įleis migrantus, kad šie „plėšikautų, prievartautų ir grobtų“.

Demokratai patys susidūrė su vidiniais nesutarimais, o kairiųjų pažiūrų kandidatai kartais konfliktuodavo su partijos vadovybe.

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Sekmadienį kogreso narė demokratė Haley Stevens parėmė A. El-Sayedo varžovą respublikoną Mike'ą Rogersą lemiamuose Mičigano valstijos Senato rinkimuose. H. Stevens rugpjūtį pralaimėjo atkaklius pirminius rinkimus A. El-Sayedui, nepaisant partijos vadovybės paramos.

Kova dėl Senato

Nors atrodo labai tikėtina, kad Atstovų rūmai pereis į demokratų rankas, kova dėl Senato kur kas atkaklesnė.

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Kad perimtų kontrolę, demokratams reikia gauti keturis papildomus mandatus. Rinkimai vyksta tik dėl trečdalio iš 100 vietų. Iš pradžių tik nedaugelis iš rinkimų kovų atrodė palankios partijai.

Norėdami laimėti, demokratai turi perimti vietas valstijose, kuriose prieš dvejus metus D. Trumpas laimėjo dvigubai didesniu balsų skaičiumi.

Prognozavimo tarnyba „Decision Desk HQ“ numato, kad demokratai laimės Senatą 52 prieš 48, o Atstovų rūmus – užtikrintai 241 prieš 194.

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Paskutinė „New York Times“ ir „Siena“ apklausa, paskelbta sekmadienio vakarą, parodė, kad demokratai pirmauja visose septyniose labiausiai įtemptose Senato rinkimų kovose, nors penkiose iš jų persvara neviršijo paklaidos ribos.

Antradienis yra rinkimų diena, tačiau rekordiškai daug – 54 milijonai žmonių – jau balsavo iš anksto.

Per šiuos vidurio kadencijos rinkimus reklamai buvo išleista apie 11 milijardų dolerių, o didžiąją dalį šių lėšų skyrė pavieniai rėmėjai.

Elonas Muskas, D. Trumpo sąjungininkas, kuris vadovavo vadinamajai DOGE kampanijai, kuria siekta smarkiai sumažinti federalinės vyriausybės išlaidas, paaukojo beveik pusę milijardo dolerių, kad padėtų išrinkti respublikonus. 

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