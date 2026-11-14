Neįprastai anksti pasirodė pirmosios stintos: štai kiek prašo už kilogramą

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Klaipėdos žuvies turgavietėje pasirodė pirmosios šio sezono stintos. Vienas pirmųjų pirkėjų – klaipėdietis Vytautas.
„Šiandien pasiskambinau. Turiu pažįstamą, paklausiau, yra ar nėra. (...) Pavalgai, pavalgai. Kitus pavaišinti. Atvažiuoja iš Vilniaus, žinai, ten tai nėra. O čia bus skanu“, – pasakojo Vytautas.
Pirkėjai nesitiki – galvoja, kad stintos šaldytos
Šviežiais agurkais kvepiančių žuvelių kol kas dar nedaug. Visoje turgavietėje jų – vos 35 kilogramai. Kelis kilogramus žvejai buvo pristatę ir praėjusią savaitę.
Ir nenuostabu, kad sunku patikėti, jog stintos pasirodė jau dabar. Tokiu metu stintos – tikra anomalija. Įprastai šios žuvelės mūsų pakrantėje pasirodo vėlyvą lapkritį arba žiemą, kai oras gerokai atšąla, tad jų gaudymas lapkričio pradžioje labai neįprastas. Pernai pirmosios stintos pasirodė lapkričio 26-ąją.
Žvejai spėja, kad stintų guotai atkeliavo iš Švedijos ar Suomijos pusės. Kadangi žuvelės pasirodė taip anksti, pirmoji prekyba kol kas vyksta vangiai.
„Žmonės nesitikėjo, jie galvoja, kad yra šaldyta stinta, ir netiki, kad šviežia. (...) Netiki, kad tokiu ankstyvu metu gali būti stintos. (...) Kol nepasklis žinia, kol vienas per kitą nesužinos, kol per žiniasklaidą nesužinos, taip ir lauksim jų“, – pasakojo žuvies prekeivė Indrė Zmitruchina.
Kilogramas stintų Klaipėdos žuvies turguje kainuoja 12 eurų. Pernai pirmųjų stintų kilogramas kainavo 13 eurų, o vėliau kaina pakilo iki 16 eurų.
Kiti žuvų mėgėjai sako palauksiantys, kol stintos atpigs. Kol kas, jų teigimu, per brangu, nors ir labai seilė tįsta.
Vis dėlto, orams toliau šąlant, stintų ant prekystalių turėtų tik daugėti, todėl jų kaina ims kristi.
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