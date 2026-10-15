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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV gali smogti Iranui „visų bombų bomba“: aiškėja nauji Trumpo kariuomenės planai

2026-10-15 08:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 08:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV kariuomenė parengė naujus smūgių planus, kuriuose numatyta galimybė prieš Irano energetikos infrastruktūrą ir branduolinius objektus panaudoti vadinamąją „visų bombų bombą“, jei prezidentas Donaldas Trumpas nurodytų prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus arba po jų atnaujinti karines operacijas, pranešė keli su šiuo klausimu susipažinę JAV pareigūnai, kurių žodžius cituoja CNN.

Iranas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (10)

JAV kariuomenė parengė naujus smūgių planus, kuriuose numatyta galimybė prieš Irano energetikos infrastruktūrą ir branduolinius objektus panaudoti vadinamąją „visų bombų bombą“, jei prezidentas Donaldas Trumpas nurodytų prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus arba po jų atnaujinti karines operacijas, pranešė keli su šiuo klausimu susipažinę JAV pareigūnai, kurių žodžius cituoja CNN.

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GBU-43/B, dar vadinamos MOAB (angl. Mother of All Bombs) – didžiausios JAV arsenale esančios nebranduolinės bombos, – panaudojimas pirmą kartą per konfliktą su Iranu reikštų reikšmingą eskalaciją Artimuosiuose Rytuose vykstančiame kare.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Beveik nėra ženklų, kad šalims sektųsi tartis dėl būdo konfliktui išspręsti

Tačiau, pasak kelių su vidinėmis kariuomenės diskusijomis dėl galimo šio ginklo panaudojimo susipažinusių šaltinių, abejojama, ar jis padėtų pasiekti bent vieną iš D. Trumpo deklaruotų strateginių tikslų ar pakeisti karo eigą.

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Respublikonams rengiantis galimam rinkėjų nepasitenkinimui per artėjančius kadencijos vidurio rinkimus, D. Trumpas patiria spaudimą užbaigti itin nepopuliarų karą.

Tuo pačiu, nuo JAV bombardavimo pradžios praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams, beveik nėra ženklų, kad abiem šalims sektųsi tartis dėl būdo konfliktui išspręsti.

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