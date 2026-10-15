JAV gali smogti Iranui „visų bombų bomba“: aiškėja nauji Trumpo kariuomenės planai

GBU-43/B, dar vadinamos MOAB (angl. Mother of All Bombs) – didžiausios JAV arsenale esančios nebranduolinės bombos, – panaudojimas pirmą kartą per konfliktą su Iranu reikštų reikšmingą eskalaciją Artimuosiuose Rytuose vykstančiame kare.
Beveik nėra ženklų, kad šalims sektųsi tartis dėl būdo konfliktui išspręsti
Tačiau, pasak kelių su vidinėmis kariuomenės diskusijomis dėl galimo šio ginklo panaudojimo susipažinusių šaltinių, abejojama, ar jis padėtų pasiekti bent vieną iš D. Trumpo deklaruotų strateginių tikslų ar pakeisti karo eigą.
Respublikonams rengiantis galimam rinkėjų nepasitenkinimui per artėjančius kadencijos vidurio rinkimus, D. Trumpas patiria spaudimą užbaigti itin nepopuliarų karą.
Tuo pačiu, nuo JAV bombardavimo pradžios praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams, beveik nėra ženklų, kad abiem šalims sektųsi tartis dėl būdo konfliktui išspręsti.
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