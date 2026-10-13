Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Sirenos tylėjo – gyventojų apie mirtinus raketų smūgius neperspėjo, nes „nenorėjo gąsdinti“

2026-10-13 15:56 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 15:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Saudo Arabija nustojo viešai įspėti apie artėjančias karines atakas likus kelioms dienoms iki mirtinų smūgių serijos Rijado oro uoste, per kurią žuvo mažiausiai 18 žmonių ir daugiau nei 300 buvo sužeisti. Vyriausybė nenurodė priežasčių, kodėl visuomenė nebuvo įspėta prieš keturias pastarąją savaitę įvykdytas Rijado atakas, rašoma „Reuters“.

Sirenos tylėjo – gyventojų apie mirtinus raketų smūgius neperspėjo, nes „nenorėjo gąsdinti“ EPA
GALERIJA (11)

Saudo Arabija nustojo viešai įspėti apie artėjančias karines atakas likus kelioms dienoms iki mirtinų smūgių serijos Rijado oro uoste, per kurią žuvo mažiausiai 18 žmonių ir daugiau nei 300 buvo sužeisti. Vyriausybė nenurodė priežasčių, kodėl visuomenė nebuvo įspėta prieš keturias pastarąją savaitę įvykdytas Rijado atakas, rašoma „Reuters“.

REKLAMA
0

Šie įspėjimai padėdavo atkreipti dėmesį į išpuolius, kurie kenkia karalystės pastangoms demonstruoti ramybės įvaizdį savo tautai ir pasauliui karo su Jemeną valdančiais, su Iranu siejamais husiais metu. Tokių įspėjimų nebuvimas per smūgius oro uoste iškėlė klausimų dėl Saudo Arabijos pažeidžiamumo ir jos gebėjimo apsaugoti gyventojus bei svečius, „Reuters“ teigė keturi Vakarų ir arabų šalių pareigūnai regione bei politikos analitikai. Pasak jų, tai taip pat atspindėjo pastangas išlaikyti normalaus gyvenimo jausmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jie (Saudo Arabijos vyriausybė) nori abiejų dalykų: vykdyti karinę operaciją ir kartu bandyti suteikti pasitikėjimo gyventojams bei išorės suinteresuotosioms šalims“, – sakė JAV dirbantis Saudo Arabijos mokslininkas ir Vidurio Rytų politikos tarybos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Sultanas Alameras.

REKLAMA
REKLAMA

Saudo Arabijos civilinė sauga – nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo, gelbėjimo ir gaisrinės saugos agentūra, veikianti prie Vidaus reikalų ministerijos ir išduodanti ankstyvojo įspėjimo signalus – bei Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras neatsakė į „Reuters“ el. paštu pateiktus klausimus, kodėl nebuvo išsiųsti įspėjimai.

REKLAMA

Kai kurių regiono analitikų teigimu, toks Saudo Arabijos požiūris taip pat kėlė riziką duoti priešingą rezultatą, nes įspėjimų nebuvimas padidino neapibrėžtumą karalystėje.

Pirmadienį Saudo Arabijos civilinės saugos institucija išsiuntė pirmuosius įspėjimus nuo rugsėjo 29 d., įspėdama apie galimas grėsmes Rijade ir pietiniuose miestuose. „Reuters“ negalėjo nustatyti, ar sprendimas vėl siųsti įspėjimus buvo atsakas į atakas prieš oro uostą, o Saudo Arabijos vyriausybė iškart neatsakė į prašymą pakomentuoti šį klausimą.

REKLAMA
REKLAMA

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oro pavojus lietuvius privertė šluote šluoti 1 prekę: „Šių dienų naujienos gąsdina“

Sistemos nutylėjimas ir pasėta nežinia

Visos Persijos įlankos šalys nukentėjo nuo Irano dronų ir raketų nuo JAV ir Irano karo pradžios vasario mėnesį, tačiau jų vyriausybės į viešus įspėjimus reagavo skirtingai. Kataro vidaus reikalų ministerija siuntė įspėjimus į mobiliuosius telefonus beveik prieš kiekvieną ataką, įskaitant naujausias atakas liepos mėnesį, kai gyventojai buvo įspėti likti viduje ir atokiau nuo langų. Bahreinas ir Kuveitas daug kartų jungė sirenas, ragindami žmones ieškoti priedangos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Saudo Arabija gegužės mėnesį pradėjo siųsti įspėjimus apie grėsmes į mobiliuosius telefonus ir socialinių tinklų paskyras per nacionalinę ankstyvojo įspėjimo sistemą. Tačiau nepaisant to, kad husių atakos dažnėjo iki praėjusios savaitės, sistema nutilo. Paskutinis įspėjimas prieš praėjusios savaitės atakas buvo išsiųstas rugsėjo 29 d. pietinei Nadžrano provincijai, teigiama civilinės saugos paskyroje „X“.

REKLAMA

Civilinės saugos institucija toliau teikė įspėjimus dėl saugumo išlaikymo esant nepalankioms oro sąlygoms, įskaitant lietų bei potvynius, ir tai darė dar pirmadienį. Ji taip pat įspėjo gyventojus nesidalyti nuotraukomis, gandais ar informacija apie užgrobimo ir smūgių vietas, įskaitant pirmadienio įrašą pagal kovo mėnesį išleistus vyriausybės reglamentus. „Reuters“ negalėjo nustatyti, ar kas nors buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už tokios informacijos platinimą, o Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras neatsakė į prašymą pakomentuoti šį klausimą.

REKLAMA

Prieš praėjusios savaitės atakas prieš oro uostą sąjungininkės Vakarų vyriausybės pareigūnai paklausė Saudo Arabijos valdžios institucijų, kodėl įspėjimai nutrūko, teigė du pareigūnai, tiesiogiai susipažinę su situacija. Atsakas buvo toks, kad įspėjimai per daug trikdė ir daugelis piliečių skundėsi, jog jie buvo žadinami naktį, sakė pareigūnai. Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras ir Saudo Arabijos pareigūnai neatsakė į prašymus pakomentuoti šį teiginį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvęs JAV ambasadorius Saudo Arabijoje Michaelas Ratney teigė, kad Rijadas bandė suderinti viešus pranešimus apie atakas su pastangomis išvengti sutrikimų karalystėje, tačiau galiausiai tik sustiprino nerimo jausmą dėl smūgių.

„Jų požiūris į viešus pranešimus atrodo kaip išvada iš padėties, kurioje jie atsidūrė: jiems reikia atsakyti husiams, bet jie nenori, kad tai sukeltų visuomenės sutrikimus, ir jų vieši pranešimai tai atspindi, – sakė jis. – Tačiau įspėjimų apie atskrendančias husių atakas nebuvimas sukuria būtent tą nervingumą, kurio jie bando išvengti.“

REKLAMA

Naujas grėsmės lygis ir užsienio ambasadų veiksmai

Ali Shihabi, Saudo Arabijos analitikas, artimas vyriausybei, teigė, kad su ankstyvaisiais įspėjimais ar be jų, karalystė sunkiai galėtų apsaugoti visus savo objektus dėl savo dydžio.

„Saudo Arabijoje turite per daug ką saugoti. Tai didžiulė šalis su oro uostais, dujotiekiais ir naftos įrenginiais. Tiesiog neužtenka aprėpties viskam apsaugoti vienu metu, neužtenka „Patriot“ (priešraketinės gynybos sistemų), perėmėjų ir raketų baterijų viskam atlikti, – sakė jis. – Saudo Arabija turi neribotą oro gynybos poreikį.“

REKLAMA

Nepaisant atakų, Saudo Arabija pirmadienį surengė tarptautinę konferenciją, nors didžiųjų naftos kompanijų vadovai joje nedalyvavo. Pasaulio naftos tarybos energetikos kongrese Rijade Saudo Arabijos princas Abdulazizas bin Salamanas, Saudo Arabijos sosto įpėdinio brolis ir karalystės energetikos ministras, laikėsi iššaukiančio tono, kartu pripažindamas riziką ir Saudo Arabijos ketinimą tęsti savo ekonominius planus. Jis padėkojo visiems, atvykusiems į Rijadą, „nes žinote, kad ši šalis yra saugi“, tačiau pridūrė: „Mūsų susirinkimas čia nereiškia, kad rizika išnyko.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes niekada neatsisakysime jokios galimybės išlaikyti savo įsipareigojimų ir savo vizijos“, – sakė jis.

Nors šį mėnesį iki pirmadienio nebuvo išsiųsta jokių viešų įspėjimų, Rijadas buvo užpultas maždaug tuziną kartų, teigė du Vakarų pareigūnai.

Per tą laiką Vakarų ambasados karalystėje savo darbuotojams teikė savus vidinius įspėjimus apie raketas ir dronus, teigia trys su reikalaujama informacija susipažinę asmenys ir „Reuters“ matyti įspėjimai. Šie vidiniai įspėjimai sudaromi iš JAV ir kitų Vakarų vyriausybių žvalgybos duomenų bei Saudo Arabijos valdžios institucijų informacijos, teigė vienas iš tų asmenų.

Jie apima įspėjimus, išsiųstus darbuotojams maždaug pirmojo iš dviejų smūgių oro uostui metu praėjusią savaitę, teigia su reikalaujama informacija susipažinę asmenys. Jie teigė, kad net ambasados negavo jokio vidinio įspėjimo prieš šeštadienio smūgį oro uostui, nepateikdami paaiškinimo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų