Sirenos tylėjo – gyventojų apie mirtinus raketų smūgius neperspėjo, nes „nenorėjo gąsdinti“

Šie įspėjimai padėdavo atkreipti dėmesį į išpuolius, kurie kenkia karalystės pastangoms demonstruoti ramybės įvaizdį savo tautai ir pasauliui karo su Jemeną valdančiais, su Iranu siejamais husiais metu. Tokių įspėjimų nebuvimas per smūgius oro uoste iškėlė klausimų dėl Saudo Arabijos pažeidžiamumo ir jos gebėjimo apsaugoti gyventojus bei svečius, „Reuters“ teigė keturi Vakarų ir arabų šalių pareigūnai regione bei politikos analitikai. Pasak jų, tai taip pat atspindėjo pastangas išlaikyti normalaus gyvenimo jausmą.
„Jie (Saudo Arabijos vyriausybė) nori abiejų dalykų: vykdyti karinę operaciją ir kartu bandyti suteikti pasitikėjimo gyventojams bei išorės suinteresuotosioms šalims“, – sakė JAV dirbantis Saudo Arabijos mokslininkas ir Vidurio Rytų politikos tarybos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Sultanas Alameras.
Saudo Arabijos civilinė sauga – nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo, gelbėjimo ir gaisrinės saugos agentūra, veikianti prie Vidaus reikalų ministerijos ir išduodanti ankstyvojo įspėjimo signalus – bei Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras neatsakė į „Reuters“ el. paštu pateiktus klausimus, kodėl nebuvo išsiųsti įspėjimai.
Kai kurių regiono analitikų teigimu, toks Saudo Arabijos požiūris taip pat kėlė riziką duoti priešingą rezultatą, nes įspėjimų nebuvimas padidino neapibrėžtumą karalystėje.
Pirmadienį Saudo Arabijos civilinės saugos institucija išsiuntė pirmuosius įspėjimus nuo rugsėjo 29 d., įspėdama apie galimas grėsmes Rijade ir pietiniuose miestuose. „Reuters“ negalėjo nustatyti, ar sprendimas vėl siųsti įspėjimus buvo atsakas į atakas prieš oro uostą, o Saudo Arabijos vyriausybė iškart neatsakė į prašymą pakomentuoti šį klausimą.
Sistemos nutylėjimas ir pasėta nežinia
Visos Persijos įlankos šalys nukentėjo nuo Irano dronų ir raketų nuo JAV ir Irano karo pradžios vasario mėnesį, tačiau jų vyriausybės į viešus įspėjimus reagavo skirtingai. Kataro vidaus reikalų ministerija siuntė įspėjimus į mobiliuosius telefonus beveik prieš kiekvieną ataką, įskaitant naujausias atakas liepos mėnesį, kai gyventojai buvo įspėti likti viduje ir atokiau nuo langų. Bahreinas ir Kuveitas daug kartų jungė sirenas, ragindami žmones ieškoti priedangos.
Saudo Arabija gegužės mėnesį pradėjo siųsti įspėjimus apie grėsmes į mobiliuosius telefonus ir socialinių tinklų paskyras per nacionalinę ankstyvojo įspėjimo sistemą. Tačiau nepaisant to, kad husių atakos dažnėjo iki praėjusios savaitės, sistema nutilo. Paskutinis įspėjimas prieš praėjusios savaitės atakas buvo išsiųstas rugsėjo 29 d. pietinei Nadžrano provincijai, teigiama civilinės saugos paskyroje „X“.
Civilinės saugos institucija toliau teikė įspėjimus dėl saugumo išlaikymo esant nepalankioms oro sąlygoms, įskaitant lietų bei potvynius, ir tai darė dar pirmadienį. Ji taip pat įspėjo gyventojus nesidalyti nuotraukomis, gandais ar informacija apie užgrobimo ir smūgių vietas, įskaitant pirmadienio įrašą pagal kovo mėnesį išleistus vyriausybės reglamentus. „Reuters“ negalėjo nustatyti, ar kas nors buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už tokios informacijos platinimą, o Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras neatsakė į prašymą pakomentuoti šį klausimą.
Prieš praėjusios savaitės atakas prieš oro uostą sąjungininkės Vakarų vyriausybės pareigūnai paklausė Saudo Arabijos valdžios institucijų, kodėl įspėjimai nutrūko, teigė du pareigūnai, tiesiogiai susipažinę su situacija. Atsakas buvo toks, kad įspėjimai per daug trikdė ir daugelis piliečių skundėsi, jog jie buvo žadinami naktį, sakė pareigūnai. Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras ir Saudo Arabijos pareigūnai neatsakė į prašymus pakomentuoti šį teiginį.
Buvęs JAV ambasadorius Saudo Arabijoje Michaelas Ratney teigė, kad Rijadas bandė suderinti viešus pranešimus apie atakas su pastangomis išvengti sutrikimų karalystėje, tačiau galiausiai tik sustiprino nerimo jausmą dėl smūgių.
„Jų požiūris į viešus pranešimus atrodo kaip išvada iš padėties, kurioje jie atsidūrė: jiems reikia atsakyti husiams, bet jie nenori, kad tai sukeltų visuomenės sutrikimus, ir jų vieši pranešimai tai atspindi, – sakė jis. – Tačiau įspėjimų apie atskrendančias husių atakas nebuvimas sukuria būtent tą nervingumą, kurio jie bando išvengti.“
Naujas grėsmės lygis ir užsienio ambasadų veiksmai
Ali Shihabi, Saudo Arabijos analitikas, artimas vyriausybei, teigė, kad su ankstyvaisiais įspėjimais ar be jų, karalystė sunkiai galėtų apsaugoti visus savo objektus dėl savo dydžio.
„Saudo Arabijoje turite per daug ką saugoti. Tai didžiulė šalis su oro uostais, dujotiekiais ir naftos įrenginiais. Tiesiog neužtenka aprėpties viskam apsaugoti vienu metu, neužtenka „Patriot“ (priešraketinės gynybos sistemų), perėmėjų ir raketų baterijų viskam atlikti, – sakė jis. – Saudo Arabija turi neribotą oro gynybos poreikį.“
Nepaisant atakų, Saudo Arabija pirmadienį surengė tarptautinę konferenciją, nors didžiųjų naftos kompanijų vadovai joje nedalyvavo. Pasaulio naftos tarybos energetikos kongrese Rijade Saudo Arabijos princas Abdulazizas bin Salamanas, Saudo Arabijos sosto įpėdinio brolis ir karalystės energetikos ministras, laikėsi iššaukiančio tono, kartu pripažindamas riziką ir Saudo Arabijos ketinimą tęsti savo ekonominius planus. Jis padėkojo visiems, atvykusiems į Rijadą, „nes žinote, kad ši šalis yra saugi“, tačiau pridūrė: „Mūsų susirinkimas čia nereiškia, kad rizika išnyko.“
„Mes niekada neatsisakysime jokios galimybės išlaikyti savo įsipareigojimų ir savo vizijos“, – sakė jis.
Nors šį mėnesį iki pirmadienio nebuvo išsiųsta jokių viešų įspėjimų, Rijadas buvo užpultas maždaug tuziną kartų, teigė du Vakarų pareigūnai.
Per tą laiką Vakarų ambasados karalystėje savo darbuotojams teikė savus vidinius įspėjimus apie raketas ir dronus, teigia trys su reikalaujama informacija susipažinę asmenys ir „Reuters“ matyti įspėjimai. Šie vidiniai įspėjimai sudaromi iš JAV ir kitų Vakarų vyriausybių žvalgybos duomenų bei Saudo Arabijos valdžios institucijų informacijos, teigė vienas iš tų asmenų.
Jie apima įspėjimus, išsiųstus darbuotojams maždaug pirmojo iš dviejų smūgių oro uostui metu praėjusią savaitę, teigia su reikalaujama informacija susipažinę asmenys. Jie teigė, kad net ambasados negavo jokio vidinio įspėjimo prieš šeštadienio smūgį oro uostui, nepateikdami paaiškinimo.
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