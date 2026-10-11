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TV3 naujienos > Užsienis

Suduoti smūgiai Rijado oro uostui: husiai perspėjo keleivius

2026-10-11 12:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-11 12:06
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Jemeno husiai sekmadienį perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpuolio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužeisti.

Asociatyvi (nuotr. stop kadras)

Jemeno husiai sekmadienį perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpuolio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužeisti.

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„Jemeno ginkluotosios pajėgos dar kartą perspėja visas aviacijos ir laivybos bendroves, specialistus, personalą, darbuotojus ir keliautojus nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais ir oro erdve“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė husių karinis atstovas Yahya Saree.

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„Oro uostams ir oro erdvei gresia smūgiai, jie yra mūsų pajėgų operacijų zona, išskyrus Mekos ir Medinos oro uostus“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje du švenčiausius islamo miestus.

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Šeštadienį per išpuolį prieš pagrindinį Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uostą žuvo mažiausiai 12 žmonių, sužeisti 309, pranešė šalies civilinės aviacijos institucija.

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Pasak jos, tarp žuvusiųjų – keturi Saudo Arabijos, du Bangladešo, po vieną JAV, Egipto, Jordanijos, Sirijos ir Sudano pilietį bei palestinietis.

Rijade – nuotolinis mokymas

Po mirtinų išpuolių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą Rijado mokyklos savaitei pereis prie nuotolinio mokymo, teigiama sekmadienį tėvams išsiųstame elektroniniame laiške, kuriame remiamasi Švietimo ministerijos nurodymu.

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„Vadovaujantis Švietimo ministerijos nurodymais, visos Rijado mokyklos visą savaitę mokys nuotoliniu būdu“, – rašoma AFP matytame tėvams išsiųstame laiške. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį.

ES pasmerkė išpuolį

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen husių išpuolį prieš Rijado oro uostą sekmadienį pavadino „pavojingu eskalavimu“ ir pareiškė, kad Irano remiama grupuotė turi nutraukti smūgius civiliniams objektams.

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„Šie Irano remiamų grupuočių išpuoliai stumia regioną į smurto spiralę. Jie destabilizuoja itin svarbius pasaulinius transporto ir energetikos mazgus, o pasekmės jaučiamos visame pasaulyje. Šie pražūtingi išpuoliai prieš civilius gyventojus turi būti nedelsiant nutraukti“, – internete rašė U. von der Leyen, pridurdama, kad ES „solidarizuojasi su Saudo Arabija“.

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ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas taip pat pasmerkė išpuolį kaip „pasibaisėtiną teroro aktą“.

„Negali būti jokio pateisinimo beatodairiškiems išpuoliams prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą“, – rašė ji socialiniame tinkle.

K. Kallas sakė palaikanti glaudų ryšį su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru ir pabrėžė, kad „gyvybiškai svarbu“ stiprinti ES karinės jūrų misijos Raudonojoje jūroje ir Rijado vadovaujamos jūrinės koalicijos bendradarbiavimą.

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Išpuolį pasmerkė ir JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas, Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas.

Rijado oro uostas vis dar neveikia

Po mirtinų išpuolių prieš Rijado tarptautinį oro uostą jo veikla tebėra sustabdyta, sekmadienį AFP sakė aukšto rango Saudo Arabijos sostinės aviacijos sektoriaus šaltinis. Institucijos apie laikiną oro uosto uždarymą buvo paskelbusios dar šeštadienio vakarą.

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„Rijado oro uostas ir šiandien sustabdė veiklą. Apie tai mums buvo pranešta auštant“, – sakė šaltinis.

Skrydžių stebėjimo svetainė „Flightradar24“ taip pat patvirtino veiklos sustabdymą ir socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime nurodė, kad „Rijado oro uosto uždarymas pratęstas dar 24 valandoms – iki šiandien 21.00 val. UTC (koordinuotuoju pasauliniu laiku, sutampančiu su Grinvičo laiku – red.)“.

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