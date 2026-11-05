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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas susitiko su Irano saugumo vadovu: aptarė naują dujų tiekimo planą

2026-11-05 23:25 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 23:25
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketvirtadienį Maskvoje priėmė Irano saugumo vadovą Mohseną Rezaei, kad aptartų dviejų šalių ryšių stiprinimą ir, be kita ko, dujotiekio tiesimą rusiškų dujų importui.

Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (14)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketvirtadienį Maskvoje priėmė Irano saugumo vadovą Mohseną Rezaei, kad aptartų dviejų šalių ryšių stiprinimą ir, be kita ko, dujotiekio tiesimą rusiškų dujų importui.

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Po jųdviejų susitikimo su žurnalistais kalbėjęs Irano Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius M. Rezaei susitikimą pavadino „itin svarbiu apsikeitimu nuomonėmis“, pranešė Irano ambasada, citavusi jo žodžius.

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„Per susitikimą su ponu Vladimiru Putinu vyko diskusijos dėl dujotiekių tiesimo iš Rusijos į Iraną“, – teigė M. Rezaei, kurį citavo Irano valstybinė televizija.

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Jis pažymėjo, kad siekiama suteikti Iranui galimybę „išspręsti savo dujų trūkumo problemą, kartu palengvinant Rusijos dujų pardavimą kaimyninėms šalims“.

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Nors Iranas yra stambus gamintojas, šalis jau seniai kenčia nuo šildymo sistemoms būtinų gamtinių dujų trūkumo, kurį dar labiau paaštrino vasarį prasidėjęs karas su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu.

Teherano teigimu, per intensyviausią kovų fazę, kuri truko beveik 40 dienų, šios dvi šalys smogė svarbiausiems Irano infrastruktūros objektams, įskaitant gamtinių dujų perdirbimo gamyklas.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Dvi sankcionuotos valstybės

Rusija ir Iranas – dvi iš labiausiai sankcionuotų valstybių pasaulyje – gerokai suartėjo nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą.

Spalio pradžioje V. Putinas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi dalyvauti tarpininkavimo procese, siekiant užbaigti karą, kurį vasario mėnesį pradėjo JAV ir Izraelis.

M. Rezaei teigė, kad V. Putinas pabrėžė regioninių saugumo mechanizmų būtinybę ir „bet kokio išorinių jėgų kišimosi nepriimtinumą“ sprendžiant konfliktą Artimuosiuose Rytuose.

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