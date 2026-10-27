Pagrindinis Netanyahu varžovas rėžė: sieks pakeisti vyriausybę

Remiantis didžiųjų televizijos kanalų prognozėmis, B. Netanyahu dešiniųjų konservatorių partija „Likud“ tapo stipriausia politine jėga parlamente. Tačiau premjero blokas, kuriam priklauso kelios griežtai religinės ir kraštutinių dešiniųjų partijos, neužsitikrino absoliučios daugumos ir turėtų gauti tik 50 iš 120 vietų parlamente. Po rinkimų prieš ketverius metus B. Netanyahu buvo suformavęs koaliciją, turėjusią 64 mandatus.
Centristinės partijos „Yashar“ pirmininkas, buvęs kariuomenės vadas Gadis Eisenkotas, jo biuro duomenimis, pareiškė, kad prognozės rodo, jog „dauguma Izraelio piliečių visiškai prarado pasitikėjimą Netanyahu ir už spalio 7-ąją atsakinga vyriausybe“.
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