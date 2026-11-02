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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Netanyahu spaudžia Trumpą atnaujinti smūgius Iranui

2026-11-02 08:15 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-11-02 08:15
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, anot žiniasklaidos, per pokalbį telefonu aptarė galimas naujas atakas prieš Iraną.

Donaldas Trumpas ir Irano vėliava (Michele Ursi / Alamy) (BNS nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, anot žiniasklaidos, per pokalbį telefonu aptarė galimas naujas atakas prieš Iraną.

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Per šeštadienį vykusį pokalbį abu lyderiai aptarė tarpininkavimo pastangų būklę, sekmadienį pranešė žinių portalas „Axios“, remdamasis abiejų šalių vyriausybių pareigūnais.

B. Netanyahu esą ragino iškart po antradienį vyksiančių JAV Kongreso rinkimų vėl atakuoti Iraną, o D. Trumpas teikė pirmenybę tolesnėms diplomatinėms pastangoms.

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Šeštadienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad diplomatinės pastangos derybomis užbaigti karą su Iranu vyksta „gerai“. Tačiau, pasak jo, dar yra vienas ar du galimi atakų taikiniai, kuriais JAV turėtų „pasirūpinti“, tarp jų – spėjamas branduolinis kompleksas į pietus nuo Teherano.

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Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi tuo pat metu patvirtino, kad gautas JAV viceprezidento J. D. Vance'o laiškas, kuriame, laikraščio „The Wall Street Journal“ duomenimis, kalbama apie „galimą derybų pagrindą“.

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Prieš tai D. Trumpas vėl pagrasino Teheranui, užsimindamas apie galimas naujas atakas prieš taikinius Irane.

„Mes neutralizavome jų branduolinę programą. Dar turime pasirūpinti, sakyčiau, vienu ar dviem objektais, bet galime tai padaryti per dešimt minučių“, – žurnalistams savo rezidencijoje Mar-a-Lage, JAV Floridos valstijoje, sakė D. Trumpas.

Konkrečiai jis paminėjo Irano Kolango kalną, dar vadinamą „Pickaxe Mountain“, po kuriuo, kaip manoma, yra Irano branduolinis kompleksas.

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„Tikriausiai būtų galima atkreipti dėmesį į „Pickaxe Mountain“, ir tuo reikia pasirūpinti“, – sakė D. Trumpas.

JAV ir Izraelis karą su Iranu pradėjo vasario pabaigoje, surengdami atakas prieš taikinius šioje šalyje. Teheranas atsakė smūgiais JAV objektams regione ir kelioms Persijos įlankos valstybėms.

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