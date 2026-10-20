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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui – kritika iš sūnaus

2026-10-20 23:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-20 23:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidento Donaldo Trumpo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis nepatenkintas dėl JAV karo su Iranu, skelbia „The Atlantic“. Anot leidinio, privačiai jis reiškia susirūpinimą dėl padėties.

Donaldas Trumpas (ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (10)

JAV prezidento Donaldo Trumpo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis nepatenkintas dėl JAV karo su Iranu, skelbia „The Atlantic“. Anot leidinio, privačiai jis reiškia susirūpinimą dėl padėties.

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Dar rinkimų kampanijos metu D. Trumpas jaunesnysis turėjo viziją, kad jo tėvas neleis Amerikai įsitraukti į dar vieną karą Artimuosiuose Rytuose.

Vis dėlto prezidentas įtraukė Jungtines Valstijas į karą su Iranu – ir D. Trumpas jaunesnysis tuo nėra patenkintas.

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„Trumpas jaunesnysis privačiuose pokalbiuose ne kartą išreiškė savo prieštaravimą vykstančiam karui su Iranu“, – rašoma tekste.

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Leidiniui tai papasakojo du žmonės, kurie tiesiogiai su juo kalbėjosi apie šį konfliktą. Pasak šaltinių, prezidento sūnus nuo pat pradžių priešinosi karui ir apie savo prieštaravimą informavo tėvą.

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Šaltiniai sako, kad D. Trumpas jaunesnysis jau seniai manė, kad JAV neturėtų įsitraukti į dar vieną karą Artimuosiuose Rytuose.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

CNN: JAV svarsto galimybę prieš Iraną panaudoti „visų bombų bombą“

JAV kariuomenė parengė naujus smūgių planus, kuriuose numatyta galimybė prieš Irano energetikos infrastruktūrą ir branduolinius objektus panaudoti vadinamąją „visų bombų bombą“, jei prezidentas Donaldas Trumpas nurodytų prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus arba po jų atnaujinti karines operacijas, pranešė keli su šiuo klausimu susipažinę JAV pareigūnai, kurių žodžius cituoja CNN.

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GBU-43/B, dar vadinamos MOAB (angl. Mother of All Bombs) – didžiausios JAV arsenale esančios nebranduolinės bombos, – panaudojimas pirmą kartą per konfliktą su Iranu reikštų reikšmingą eskalaciją Artimuosiuose Rytuose vykstančiame kare. Tačiau, pasak kelių su vidinėmis kariuomenės diskusijomis dėl galimo šio ginklo panaudojimo susipažinusių šaltinių, abejojama, ar jis padėtų pasiekti bent vieną iš D. Trumpo deklaruotų strateginių tikslų ar pakeisti karo eigą.

Respublikonams rengiantis galimam rinkėjų nepasitenkinimui per artėjančius kadencijos vidurio rinkimus, D. Trumpas patiria spaudimą užbaigti itin nepopuliarų karą. Tuo pačiu, nuo JAV bombardavimo pradžios praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams, beveik nėra ženklų, kad abiem šalims sektųsi tartis dėl būdo konfliktui išspręsti.

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