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Galutiniai rezultatai: Netanyahu blokas aplenkė opoziciją, bet daugumos negavo

2026-10-30 06:34 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 06:34
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Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu politinis blokas aplenkė opoziciją, tačiau jam gerokai pritrūko iki daugumos parlamente, rodo penktadienio rytą paskelbti galutiniai šalies parlamento rinkimų rezultatai.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (nuotr. EPA-ELTA)

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu politinis blokas aplenkė opoziciją, tačiau jam gerokai pritrūko iki daugumos parlamente, rodo penktadienio rytą paskelbti galutiniai šalies parlamento rinkimų rezultatai.

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B. Netanyahu dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų partijų koalicija iškovojo 53 iš 120 vietų Knesete, o jo vadovaujama partija „Likud“, gavusi 27 mandatus, išliko didžiausia atskira parlamento frakcija.

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Oficialūs rezultatai rodo, kad Netanyahu blokas laimėjo Izraelio rinkimus, bet daugumos negavo

Centristo Gadi Eisenkoto vadovaujamas opozicijos blokas iškovojo 48 mandatus.

Centrinės rinkimų komisijos paskelbti rezultatai taip pat patvirtino įspūdingą arabų politinių jėgų „Raam“ ir Jungtinio arabų sąrašo pasirodymą. Kartu jos iškovojo 19 mandatų ir gali suvaidinti lemiamą vaidmenį derybose dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

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Ketvirtadienį B. Netanyahu stovykla paskleidė nepagrįstus kaltinimus šioms dviem partijoms dėl rinkimų klastojimo.

Politikai ir žiniasklaida teigė, kad partijos įtariamos iš Kataro gavusios lėšų rinkėjų balsams pirkti.

Arabų partijos ir Kataras šiuos kaltinimus paneigė, o G. Eisenkotas apkaltino B. Netanyahu siekiant „sumenkinti rinkimų rezultatų teisėtumą“.

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Izraelio vidaus saugumo tarnyba „Shin Bet“ pranešė tirianti įtariamus pažeidimus, tačiau pabrėžė, kad tyrimo tikslas nėra „mesti įtarimų šešėlio ar kaltinti visos visuomenės grupės, kuri dalyvavo rinkimuose demokratiškai ir laikydamasi įstatymų“.

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Kaltinimų arabų partijoms tiesiogiai neminėdama, rinkimų komisija ketvirtadienį pareiškė, kad dalis paskleistos informacijos yra visiškai nepagrįsta.

Pasak komisijos, tyrimas tęsiamas tuo pačiu metu, kai Centrinė rinkimų komisija vykdo savo procedūras, ir neturės įtakos galutiniams rinkimų rezultatams, kurie bus pateikti prezidentui.

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Komisija nurodė, kad trečiadienį galutiniai rinkimų rezultatai bus oficialiai pateikti prezidentui Isaacui Herzogui. Tuomet jis pradės konsultacijas su partijų lyderiais ir vienam iš jų paves mėginti suformuoti vyriausybę.

Kadangi nė vienas politinis blokas daugumos neužsitikrino, derybos dėl koalicijos gali būti sudėtingos ir trukti kelias savaites.

Jei vyriausybės suformuoti nepavyktų, Izraelyje gali tekti rengti dar vienus rinkimus, kaip jau ne kartą yra nutikę praeityje.

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