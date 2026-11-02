Iranas teigia galintis per dvi dienas atverti Hormuzo sąsiaurį, jei JAV įvykdys jo reikalavimus

„Galimybė įgyvendinti šį planą per dvi dienas yra dar vienas Irano geranoriško požiūrio įrodymas“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei.
„Pareiškėme, kad, įvykdžius Irano reikalavimus, per trumpą laiką būtų galima atkurti saugumą Hormuzo sąsiauryje ir atnaujinti derybų procesą“, – teigė jis.
Pasak jo, per tarpininkus su JAV nuolat keičiamasi pranešimais, o viskas priklauso nuo to, ar JAV pusė priims Irano reikalavimus.
„Tik tada galėsime aptarti tolesnius etapus“, – tvirtino E. Baqaei.
Nuo tada, kai vasario pabaigoje prasidėjo karas Artimuosiuose Rytuose, Iranas tvirtina kontroliuojantis Hormuzo sąsiaurį – gyvybiškai svarbų laivybos energijos koridorių.
Šalis nuolat atakuoja laivus, bandančius kirsti sąsiaurį be jos leidimo, o JAV, imdamosi atsakomųjų veiksmų, įvedė Irano uostų karinę jūrų blokadą.
Rugsėjį Iranas iš pradžių pasiūlė septynių dienų planą, kurį per Katarą perdavė JAV; pagal jį Teheranas turėjo vėl atverti Hormuzo sąsiaurį šeštąją dieną po to, kai JAV įvykdys Irano reikalavimus.
Tarp šių reikalavimų – karo Artimuosiuose Rytuose nutraukimas visais frontais, užsienyje esančio Irano turto atšaldymas, sankcijų jo naftos sektoriui panaikinimas bei JAV jūrų blokados nutraukimas.
Sekmadienį paskelbtame interviu „Al Jazeera“ užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) pareiškė, kad Vašingtonas privalo sutikti su nauju maršrutu tranzitui per sąsiaurį, dėl kurio susitarė Iranas ir Omanas.
Pasak jo, JAV taip pat privalo panaikinti pastaraisiais mėnesiais įvestas sankcijas ir sumažinti amerikiečių karių skaičių regione.
Nuo rugpjūčio Vašingtonas įvedė naują sankcijų paketą, kuris yra dalis to, ką jis pavadino Irano „ekonominiu smaugimu“.
JAV ir Izraelis pastarosiomis dienomis taip pat sustiprino grasinimus atnaujinti smūgius Iranui, abiejose šalyse vykstant lemiamiems rinkimams.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį pareiškė vis dar turintis pasirūpinti vienu ar dviem taikiniais, įskaitant kalną centriniame Irane – įtariamą branduolinį objektą, kurį Teheranas neigia esant tokio pobūdžio infrastruktūra.
„Į bet kokį agresijos aktą prieš Iraną, bet kokį karinį puolimą prieš Iraną, kad ir kokiu būdu jis būtų įvykdytas, sulauks galingo, neatidėliotino ir visapusiško mūsų atsako“, – ministerijos spaudos konferencijoje sakė E. Baqaei.
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