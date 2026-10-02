Hormuzo sąsiauryje atakuotas tanklaivis: kilo gaisras

Į laivą šiame strateginiame vandens kelyje smogė „nežinomas sviedinys“, dėl to „laive kilo nedidelis gaisras ir elektros energijos tiekimo sutrikimai“.
Tačiau agentūra pažymėjo, kad „gaisras buvo užgesintas, o laivas tęsia kelionę“, be to, „apie aukas ar poveikį aplinkai nepranešta“.
Agentūra nurodė, kad incidentą tiria institucijos.
Teheranas blokuoja komercinių laivų eismą
Hormuzo sąsiauris, per kurį iki JAV ir Izraelio smūgių Iranui vasario pabaigoje buvo gabenama penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų, tebėra konflikto centre.
Teheranas blokuoja komercinių laivų eismą, apšaudydamas laivus, kuriuos kaltina neteisėtu plaukimu.
Vašingtonas į tai atsakė įvesdamas atsakomąją Irano uostų blokadą, siekdamas neleisti Teheranui eksportuoti savo naftos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.