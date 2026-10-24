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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Husiai: per Saudo Arabijos smūgius žuvo 11 žmonių

2026-10-24 17:50 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 17:50
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Šeštadienį Saudo Arabijos smūgiai Jemeno sostinėje Sanoje nusinešė 11 žmonių gyvybes, pranešė husių žiniasklaida. Tai įvyko netrukus po to, kai su husiais kovojanti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija paskelbė, kad perėmė dvi raketas, nukreiptas į Saudo Arabijos miestus.

Husių smogikai Jemene. EPA-ELTA (EPA-ELTA nuotr.)

Šeštadienį Saudo Arabijos smūgiai Jemeno sostinėje Sanoje nusinešė 11 žmonių gyvybes, pranešė husių žiniasklaida. Tai įvyko netrukus po to, kai su husiais kovojanti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija paskelbė, kad perėmė dvi raketas, nukreiptas į Saudo Arabijos miestus.

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Husių žiniasklaidos priemonė „Al-Masirah“ pranešė apie seriją „priešės Saudo Arabijos oro smūgių“, nukreiptų į Saną, įskaitant vieną smūgį į namą. Jo metu žuvo mažiausiai keturi žmonės, o keli buvo sužeisti.

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Kitas smūgis, nukreiptas į cemento gamyklos darbininkų gyvenamąjį namą Sanos provincijoje, nusinešė šešių moterų ir vieno vaiko gyvybes, o dar trys žmonės buvo sužeisti, pranešė transliuotojas.

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Jemeno pilietinis karas, kuriame Irano remiami husių kovotojai susiduria su Saudo Arabijos remiama ir tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybe, buvo nurimęs nuo 2022 m. paskelbtų paliaubų, tačiau liepos mėnesį vėl įsiplieskė, kai visą Artimųjų Rytų regioną sukrėtė karas.

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Smūgiai Jemene įvyko po to, kai Saudo Arabijos vadovaujama koalicija paskelbė, kad perėmė dvi raketas, kurias husiai paleido į Taifą ir Janbu, esančius karalystės vakaruose.

Anksčiau Rijado civilinės gynybos agentūra paskelbė įspėjimus apie „galimą pavojų“ keturiems vakariniams regionams, įskaitant Taifą ir Janbu, taip pat ir Meką – švenčiausią islamo miestą.

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Visi perspėjimai buvo atšaukti po kelių minučių.

Agentūra nurodė gyventojams „eiti į artimiausią saugią vietą“. Ji taip pat pakartojo teisinį įspėjimą dėl draudimo dalytis vaizdais ar informacija, susijusia su „raketų ir dronų atrėmimu“.

Evakuoti diplomatai

Pastarosiomis savaitėmis Persijos įlankos karalystė patyrė pakartotinius Irano remiamų Jemeno husių išpuolius, kurie vyksta atsinaujinus pilietiniam karui šioje šalyje.

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Ši grupuotė atakavo karalystės naftos infrastruktūrą ir oro uostus.

Janbu – svarbus naftos eksporto centras Raudonosios jūros pakrantėje, leidžiantis Rijadui didžiąją dalį savo žalios naftos eksporto nukreipti apeinant Irano blokadą Hormuzo sąsiauryje.

Per anksčiau šį mėnesį įvykusį išpuolį prieš Rijado oro uostą žuvo 13 žmonių, o dar keliasdešimt buvo sužeista. Šią savaitę JAV, remdamosi husių keliamu pavojumi, įsakė žemesnio rango ambasados darbuotojams ir jų šeimoms palikti Saudo Arabiją.

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Rijadas vadovauja karinei koalicijai, kuri 2015 m. pirmą kartą įsikišo į konfliktą, kuris nusiaubė Jemeną ir sukėlė vieną iš didžiausių humanitarinių krizių pasaulyje.

Dramatiškas padėties Jemene paaštrėjimas, kai praėjusį mėnesį husiai žaibo greičiu perėmė visą Raudonosios jūros pakrantę, dar labiau destabilizavo regioną ir sutrikdė naftos rinkas.

Egiptas pasiūlė atsiųsti karių, kurie padėtų ginti Saudo Arabiją, o Didžioji Britanija ir Prancūzija pasiūlė savo pajėgas Persijos įlankos karalystės apsaugai.

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(nuotr. 123rf.com) (EPA-ELTA nuotr.)
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