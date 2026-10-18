Saudo Arabijoje – husių smūgis: sužeisti žmonės

„Sekmadienį Nadžrano miesto civilinės saugos tarnyba reagavo į priešo sviedinio, paleisto teroristinės husių grupuotės, smūgį į gyvenamąją teritoriją. Buvo sužeisti šeši piliečiai, apgadinti trys gyvenamieji namai ir trys automobiliai“, – socialiniame tinkle X pranešė tarnyba.
Irano remiami husiai jau kelias savaites beveik kasdien puola Saudo Arabijos oro uostus ir energetikos infrastruktūrą. Karalystės ir šios grupuotės kovos paaštrėjo.
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