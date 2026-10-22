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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV perspėjimas: daliai amerikiečių nurodė palikti 1 šalį

2026-10-22 07:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-22 07:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinės Valstijos nurodė ne pirmo būtinumo JAV ambasados darbuotojams ir jų šeimų nariams palikti Saudo Arabiją, trečiadienį pranešė Valstybės departamentas.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)

Jungtinės Valstijos nurodė ne pirmo būtinumo JAV ambasados darbuotojams ir jų šeimų nariams palikti Saudo Arabiją, trečiadienį pranešė Valstybės departamentas.

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Šis sprendimas priimtas po to, kai karalystė patyrė nuolatinių mirtinų Jemeno husių atakų.

„Irano remiami husiai vis dažniau imasi karo veiksmų prieš Saudo Arabiją, įskaitant atakas prieš civilius oro uostus ir kitą svarbią infrastruktūrą, per kurias žūsta civiliai ir kyla rimtų kelionių sutrikimų“, – aiškindamas šią priemonę socialiniuose tinkluose teigė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas.

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„Departamento darbuotojų ir jų šeimų saugumas išlieka svarbiausiu mūsų prioritetu“, – pridūrė jis.

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Diplomatinis šaltinis Artimuosiuose Rytuose AFP sakė, kad kai kurios JAV ambasados darbuotojų šeimos taip pat atšaukiamos iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE), Jordanijos, Kataro ir Bahreino, tačiau T. Pigottas pabrėžė, jog trečiadienio nurodymas taikomas tik ne pirmo būtinumo ambasados darbuotojų ir jų šeimų narių išvykimui iš Saudo Arabijos.

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Saudo Arabija šį mėnesį patiria beveik kasdienes Irano remiamų husių atakas, įskaitant smūgį Rijado tarptautiniam oro uostui, kuris buvo daugiausiai aukų nusinešęs karalystėje per pastaruosius kelerius metus, karui su šia grupuote aštrėjant.

Saudo Arabijos energetikos ministerija trečiadienį pranešė, kad numušus į naftos gavybos objektą nutaikytą droną krintančios nuolaužos pražudė du žmones, o dar du sužeidė.

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„Per šį pasikėsinimą įvykdyti ataką žuvo du asmenys – filipinietis ir nepalietis, o dar du buvo sužeisti“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Kas paleido droną, nutaikytą į Šaibos naftos telkinį netoli JAE sienos, nenurodoma. Trečiadienį anksčiau Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė perėmusi šešis dronus.

Per ataką Damamo oro uoste rytinėje Saudo Arabijos dalyje vienas žmogus žuvo, o dar aštuoni buvo sužeisti, pranešė aviacijos pareigūnai.

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Birželį žlugo ketverius metus trukusios paliaubos Jemeno pilietiniame kare, atgaivindamos konfliktą, prasidėjusį dar 2014-aisiais. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija remia tarptautiniu mastu pripažintą vyriausybę nuo 2015-ųjų.

Sprogimai Irane

JAV anksčiau nurodė ne pirmo būtinumo darbuotojams palikti Persijos įlankos regioną prieš pat karo su Iranu pradžią vasario pabaigoje ir dar kartą liepą, prieš JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) atšaukiant naują smūgių bangą.

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Trečiadienį vėlai vakare Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimų garsus pietinėje Hormozgano provincijoje ties Hormuzo sąsiauriu, nutraukusius santykinės ramybės laikotarpį.

„Prieš kelias minutes Karzano rajone Sirike, Hormozgano provincijoje, pasigirdo keli sprogimai“, – nurodė oficialioji naujienų agentūra IRNA.

Ji pridūrė, kad „vietos šaltiniai kol kas neatskleidė šių sprogimų pobūdžio“.

Vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė atakas prieš Iraną, per kurias žuvo šalies aukščiausiasis lyderis bei aukšto rango kariuomenės vadai.

Iranas bandė blokuoti Hormuzo sąsiaurį reikalaudamas, kad visi laivai gautų jo leidimą kirsti šį ruožą. Taikos metu šiuo strateginiu vandens keliu buvo gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos atsargų.

Atsakydamos į tai, JAV įvedė atsakomąją blokadą Irano uostams ir laivams.

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