Netoli Jemeno sienos sudužo sraigtasparnis: žuvo du pilotai

„Saudo Arabijos teritorijoje, Nadžrano regione dėl techninio gedimo sudužo Nacionalinei gvardijai priklausantis žvalgybinis sraigtasparnis AH-6i. Žuvo abu jo įgulos nariai – karininkai“, – pranešė koalicijos atstovas Turkis al Malki, kurio žodžius cituoja oficiali Saudo Arabijos naujienų agentūra SPA.
Vėl įsiplieskė konfliktas
Po ketverius metus trukusių trapių paliaubų liepą Jemene vėl įsiplieskė konfliktas, kuris dar labiau paaštrėjo praėjusį mėnesį, kai Irano remiami husiai užėmė strategiškai svarbią teritoriją Raudonosios jūros pakrantėje.
Tarptautiniu mastu pripažintą Jemeno vyriausybę remianti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija ne kartą surengė antskrydžius prieš husių kontroliuojamas teritorijas.
Husiai savo ruožtu atakavo su Saudo Arabija susijusius taikinius, įskaitant laivus Raudonojoje jūroje, naftos objektus ir Rijado tarptautinį oro uostą, kuriame per vieną praėjusią savaitę surengtą išpuolį žuvo 13 žmonių.
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