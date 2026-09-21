Šaltinis: Zelenskis antradienį Niujorke susitiks su Trumpu

Susitikimas numatytas „kuriuo nors metu antradienio popietę“, pirmadienį AFP sakė šaltinis. Jis vyks Vašingtonui siekiant surengti naujas tiesiogines Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kuriomis būtų siekiama užbaigti jau ketverius su puse metų vykstantį karą.
Vašingtono vadovaujamos pastangos sudaryti susitarimą dėl karo veiksmų pabaigos pastaraisiais mėnesiais įstrigo, nes Jungtinių Valstijų dėmesys nukrypo į konfliktą su Iranu.
Tuo metu tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino ilgojo nuotolio smūgius viena kitai, o Kyjivas smogė kelioms Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusija prarado savo naftos pramonės kontrolę.
„Daugybė jų dyzelino perdirbimo gamyklų buvo susprogdintos ir bent jau laikinai nebeveikia“, – savo platformoje „Truth Social“ tvirtino D. Trumpas ir paragino užbaigti karą.
Reaguodamas į šį įrašą, V. Zelenskis tinkle „X“ pažymėjo, kad „svarstomos idėjos, kaip priartinti taiką, pradedant nuo ryžtingų deeskalacijos žingsnių“.
„Ukrainos energetikos sektorius, ypatingos svarbos infrastruktūra ir mūsų maisto produktų eksportas turi nebebūti Rusijos taikiniais, o tai paskatins atitinkamus deeskalacijos žingsnius iš mūsų pusės. Sprendimai yra įmanomi“, – sakė jis.
Praėjusią savaitę D. Trumpas nurodė, kad Ukraina ir Rusija susitarė neatakuoti viena kitos energetikos objektų, praėjus dienai po to, kai sukritikavo Kyjivą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Sekmadienį per pokalbį telefonu su V. Zelenskiu D. Trumpas „paminėjo“ prašymą Kyjivui nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau „to nereikalavo“, AFP teigė šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.
„Tai buvo aptarta. Tai buvo diskusijos apie deeskalacijos priemones dalis“, – pridūrė šaltinis.
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