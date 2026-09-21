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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Skandalas: šveicarų lyderis pripažino įsigijęs suklastotą COVID-19 vakcinacijos sertifikatą

2026-09-21 23:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 23:22
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„Sunderlan“ kapitonas Granitas Xhaka pripažino, kad 2022 metais įsigijo suklastotą COVID-19 vakcinacijos sertifikatą. Šveicarijos rinktinės kapitonas dėl šio prisipažinimo nedalyvaus artėjančioje nacionalinės komandos stovykloje.

Granitas Xhaka | EPA nuotr.

„Sunderlan“ kapitonas Granitas Xhaka pripažino, kad 2022 metais įsigijo suklastotą COVID-19 vakcinacijos sertifikatą. Šveicarijos rinktinės kapitonas dėl šio prisipažinimo nedalyvaus artėjančioje nacionalinės komandos stovykloje.

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33-ejų futbolininkas apie savo sprendimą prabilo socialiniuose tinkluose. G. Xhaka teigė tuo metu jautęs didelį nepasitikėjimą vakcina ir buvęs apimtas abejonių bei baimės. Jis pripažino, kad vietoje to, jog savo klausimus būtų sprendęs oficialiai, įsigijo vakcinacijos patvirtinimą.

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„Šiandien aiškiai matau, kad toks kelias buvo neteisingas. Tai buvo klaida. Atsiprašau. Prisiimu atsakomybę už šį sprendimą ir visiškai bendradarbiausiu su kompetentingomis institucijomis“, – pareiškė G. Xhaka.

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Dėl šio atvejo Šveicarijos futbolo asociacija (SFV) kartu su futbolininku nusprendė, kad jis nedalyvaus rinktinės stovykloje. Komanda šiuo metu ruošiasi Tautų lygos rungtynėms su Šiaurės Makedonija, Škotija ir Slovėnija.

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SFV prezidentas Peteris Knäbelis patvirtino, kad G. Xhaka situacija bus iš naujo įvertinta pasibaigus dabartiniam rinktinių langui. Kol kas nėra priimta galutinio sprendimo dėl futbolininko ateities nacionalinėje komandoje.

Tuo metu Liucernos kantono prokuratūra tęsia tyrimą. G. Xhaka kitą mėnesį turėtų būti apklaustas, o institucijos aiškinsis, ar jo veiksmai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę dėl melagingo oficialaus dokumento gavimo ir dokumentų klastojimo.

G. Xhaka Šveicarijos rinktinėje yra sužaidęs 152 rungtynes ir yra rekordininkas pagal nacionalinės komandos mačų skaičių.

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