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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Velička pagerino Australijos lygos rekordą debiutinėse rungtynėse su „Bullets“

2026-09-22 15:41 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-22 15:41
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Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbano „Bullets“ (1/0) namie 88:85 (19:26, 18:18, 28:19, 23:22) palaužė Naujosios Zelandijos „Breakers“ (1/1).

A.Velička dominavo

Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbano „Bullets“ (1/0) namie 88:85 (19:26, 18:18, 28:19, 23:22) palaužė Naujosios Zelandijos „Breakers“ (1/1).

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Rezultatyviausiu komandoje buvęs lietuvis per 35 minutes surinko 23 taškus (2/3 dvit., 5/9 trit., 4/10 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų, klaidą ir 30 naudingumo balų.

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26-erių gynėjas surengė istorinį debiutą – dar niekas pirmose savo karjeros rungtynėse Australijos lygoje nebuvo išdalijęs 14 rezultatyvių perdavimų.

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A.Veličkai su 22 taškais geriausiai talkino Tyrellas Harrisonas, Nate'as Hintonas pridėjo 14. Svečiams 26 taškus ir 7 rezultatyvius perdavimus surinko Parkeris Jacksonas-Cartwrightas.

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