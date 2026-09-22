Velička pagerino Australijos lygos rekordą debiutinėse rungtynėse su „Bullets“

Rezultatyviausiu komandoje buvęs lietuvis per 35 minutes surinko 23 taškus (2/3 dvit., 5/9 trit., 4/10 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų, klaidą ir 30 naudingumo balų.
26-erių gynėjas surengė istorinį debiutą – dar niekas pirmose savo karjeros rungtynėse Australijos lygoje nebuvo išdalijęs 14 rezultatyvių perdavimų.
Now that's a debut! 🔥— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) September 22, 2026
Arnas Velicka was outstanding in his first #NBL game for Brisbane! 📈
📊 23 PTS | 14 AST pic.twitter.com/epHKl9LaSp
A.Veličkai su 22 taškais geriausiai talkino Tyrellas Harrisonas, Nate'as Hintonas pridėjo 14. Svečiams 26 taškus ir 7 rezultatyvius perdavimus surinko Parkeris Jacksonas-Cartwrightas.
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