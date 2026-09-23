Juškaitė toliau demonstruoja puikią formą WNBA

Lietuvės tempiamas Kanados klubas išvykoje 85:97 (20:18, 24:26, 11:28, 30:25) nusileido Čikagos „Sky“ (16/27).
„Sky“ nutraukė penkių pralaimėjimų seriją, o „Tempo“ tai buvo septinta nesėkmė paeiliui. Kanados klubui liko sužaisti vienas rungtynes ir sezonas bus baigtas.
Nepaisant nesėkmių, „Tempo“ šviesuliu toliau yra L.Juškaitė. Šįkart puolėja per 28 minutes surinko 20 taškų (3/6 dvit., 3/4 trit., 5/6 baud.), 3 atkovotus, 5 prarastus ir 4 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir bloką.
Court vision ✅— Toronto Tempo (@TempoBasketball) September 23, 2026
Pull-up game ✅
All-RooKi hoops ✅ pic.twitter.com/DtxvHYwS5t
Per pastarąsias trejas rungtynes lietuvė WNBA renka po 23,3 taško.
Rezultatyviau už L.Juškaitę „Tempo“ žaidė 21 tašką sumetusi Isabelle Harrison. Nugalėtojoms po 18 taškų įmetė Gabriela Jaquez ir Sydney Taylor.
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